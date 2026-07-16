Glasnogovornik tvrdi da su mnogi sukobi veoma složeni i da bi njihovo rješavanje putem dogovora moglo biti nemoguće

Kremlj: Rusija zahvalna Turskoj zbog spremnosti da pomogne u postizanju rješenja za Ukrajinu Glasnogovornik tvrdi da su mnogi sukobi veoma složeni i da bi njihovo rješavanje putem dogovora moglo biti nemoguće

Kremlj je u četvrtak saopćio da je Rusija zahvalna Turskoj zbog njene spremnosti da pomogne u postizanju rješenja za sukob u Ukrajini.

“Dobro smo upoznati sa spremnošću naših turskih prijatelja da nastave pomagati u mirnom rješenju situacije u Ukrajini. Zahvalni smo turskoj strani na tome“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na konferenciji za novinare.

Kazao je da Rusija ne vidi neposredne izglede za nastavak pregovora o sukobu, ali da je i dalje otvorena za razgovore.

Turska je u ljeto 2025. godine bila domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u Istanbulu, dok su tri runde pregovora ove godine održane u Abu Dabiju i Ženevi. Međutim, pregovori su ostali prekinuti od početka rata između Irana i SAD-a.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je u četvrtak u Kijevu da bi nastavak istanbulskog procesa bio koristan.

Peskov je ustvrdio da su mnogi sukobi veoma složeni u svojoj strukturi i da bi njihovo rješavanje putem dogovora, misleći na prijedlog SAD-a, moglo biti nemoguće.

“To zahtijeva dugotrajan, složen i sveobuhvatan proces rješavanja. To je jedini način da se postigne rješenje“, rekao je Peskov.

Također je odbio porediti ili povlačiti paralele između situacije u Ukrajini i Iranu.

“Svaki sukob je jedinstven po svojoj suštini i po skupu detalja koji se moraju riješiti tokom procesa rješavanja“, rekao je.

Govoreći o Iranu, Peskov je rekao da je Rusija, kao i druge zemlje, sa zabrinutošću primijetila novi krug destabilizacije u Zaljevu.

“Sve ovo nosi rizik od nastavka negativnih posljedica po globalnu ekonomiju, što ne može a da ne izazove zabrinutost“, rekao je Peskov, dodajući da je stanje globalne ekonomije prilično teško.

Glasnogovornik se također osvrnuo na razvoj događaja u Ukrajini, rekavši da promjene u vladi nisu od suštinskog značaja za Rusiju.

“Za nas je važno riješiti situaciju i osigurati vlastite interese“, rekao je Peskov, priznajući da Moskva prati sve vijesti povezane s Kijevom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u nedjelju rekonstrukciju kabineta, a parlament je danas odobrio imenovanje novog premijera, energetskog stručnjaka Serhija Koreckog.