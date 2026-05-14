Prvi sastanak Putina i Xija uživo od februara, video konferencija se očekuje u narednim danima

Kremlj: Putinova posjeta Kini će se održati u vrlo bliskoj budućnosti Prvi sastanak Putina i Xija uživo od februara, video konferencija se očekuje u narednim danima

Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Kinu u vrlo bliskoj budućnosti, rekao je u četvrtak portparol Kremlja Dmitrij Peskov, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Peskov je rekao da će tačni datumi biti uskoro objavljeni i u koordinaciji s kineskom stranom.

"Uskoro ćemo ih objaviti. Ova posjeta se priprema. Može se reći da su pripreme već završene, a preostali su samo završni detalji. Održat će se u vrlo bliskoj budućnosti", rekao je.

Posljednji sastanak između Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga održan je 4. februara 2026. godine, u obliku video konferencije.

Tokom sastanka, ruski i kineski predsjednik razgovarali su o bilateralnoj saradnji, globalnoj sigurnosti i koordinaciji o glavnim međunarodnim pitanjima, uključujući ekonomske veze i stratešku stabilnost.

Na pitanje o mogućim rusko-kineskim kontaktima nakon posjete američkog lidera, Peskov je rekao da rusko rukovodstvo očekuje kontakte s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bez obzira na posjetu Donalda Trumpa Pekingu.

Komentarišući imenovanje zastupnice Jane Lantratove za novu rusku povjerenicu za ljudska prava, Peskov je rekao da Vladimir Putin planira da se sastane s njom.

U vezi s razmjenom ratnih zarobljenika koju je najavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, Peskov je rekao da se Rusija i Ukrajina pripremaju za razmjenu i da trenutno koordiniraju spiskove.

"Rad na koordinaciji spiskova je u toku. Ovo je najteži dio procesa i napreduje vrlo brzo", rekao je.

Govoreći o mogućnosti da zemlje Evropske unije djeluju kao posrednici između Rusije i Ukrajine, Peskov je tvrdio da je Evropa "efektivno direktno" uključena u sukob na strani Ukrajine, što čini bilo kakvu posredničku ulogu nemogućom.

"Oni sada efektivno direktno učestvuju u ratu na strani kijevskog režima i radije su zagovornici ideje nanošenja 'razornog udarca' i 'razornog poraza' Rusiji. Naravno, s takvim pristupom teško je moguće tvrditi da imaju posredničku ulogu", dodao je.

Komentarišući rusko testiranje interkontinentalne balističke rakete Sarmat, Peskov je rekao da nije bilo službene reakcije stranih država, iako je u medijima bilo znatne "buke".

"Neki kažu da odbijaju priznati stvarnost da su Rusi zaista uspjeli garantirati njihovu sigurnost za mnogo godina unaprijed, što je istina. Drugi pokušavaju, da tako kažem, umanjiti tehničke karakteristike Sarmata, što nije istina", objasnio je.

Upitan o situaciji oko trgovine energijom s Indijom, Peskov je rekao da i dalje postoji mnogo kupaca zainteresiranih za ruske energetske resurse uprkos svim ograničenjima.

"Rusija i dalje ostaje prodavač nafte i naftnih derivata - pouzdan prodavač koji uvijek ispunjava svoje obaveze", naglasio je.

Odgovarajući na zahtjev za komentar o slučaju korupcije u koji je umiješan bivši šef Zelenskog ureda Andriy Yermak, glasnogovornik Kremlja rekao je da Rusija ne prati pomno razvoj događaja.

"Ne pratimo to posebno pomno. To nije na našem dnevnom redu. To je više problem - ako sud zaista dokaže da se radilo o korupciji - za sam kijevski režim i za one koji su mu dali novac, što znači one čiji je novac ukraden", rekao je.

Po njegovom mišljenju, slučaj protiv Yermaka neće utjecati na proces mirovnog rješavanja između Moskve i Kijeva.