Pomoćnik za vanjsku politiku Kremlja Jurij Ušakov kazao je da su Rusija i Kina postigle sporazume o zajedničkim energetskim projektima i "nečemu vrlo važnom"

Kremlj: Putin i Xi će razgovarati o odnosima Ukrajine, Irana i SAD-a tokom sastanka u Pekingu Pomoćnik za vanjsku politiku Kremlja Jurij Ušakov kazao je da su Rusija i Kina postigle sporazume o zajedničkim energetskim projektima i "nečemu vrlo važnom"

Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping razgovarat će o širokom spektru međunarodnih pitanja tokom sastanka uz čaj, rekao je u srijedu pomoćnik za vanjsku politiku Kremlja Jurij Ušakov, javlja Anadolu.

Tokom Putinove trenutne posjete Pekingu, Rusija i Kina postigle su sporazume o zajedničkim energetskim projektima, dok su postignuti i dogovori o "nečemu vrlo važnom", rekao je Ušakov ruskim medijima u intervjuu.

Na pitanje o mogućoj posjeti američkog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi, Ušakov je rekao da je diplomata više puta izrazio namjeru da ponovo posjeti rusku prijestolnicu, iako još nisu dogovoreni datumi.

Prema riječima pomoćnika Kremlja, datume putovanja zajednički će odrediti Moskva i Washington.

"Budući da se radi o bilateralnoj razmjeni, to je pitanje koje treba riješiti na bilateralnoj osnovi. Jedna strana predlaže, druga se slaže, predlaže alternativne datume ili se slaže s predloženim", rekao je.

"Ovo je normalan diplomatski proces", dodao je.

Govoreći o Putinovoj dvodnevnoj posjeti Kini, koja bi trebala završiti danas, Ušakov je rekao da će Putin i Si tokom sastanka uz čaj razgovarati o širokom spektru međunarodnih pitanja, uključujući situaciju oko Ukrajine i Irana, kao i odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Primarno međunarodna pitanja – Ukrajina, Iran, odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, saradnja unutar međunarodnih organizacija i tako dalje", rekao je.

"Kineska strana je zainteresovana za sva međunarodna pitanja jer Kina igra ogromnu ulogu u međunarodnim poslovima, kao što svi znaju."