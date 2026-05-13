Kremlj pozdravio testiranje rakete Sarmat kao važan događaj za sigurnost Rusije

Portparol Kremlja Dmitri Peskov u srijedu je uspješno testiranje nuklearne interkontinentalne balističke rakete Sarmat, objavljeno dan ranije, nazvao velikim događajem.

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Peskov je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin lično dao veoma visoku ocjenu lansiranju rakete Sarmat, nazvavši ga velikim događajem za cijelu zemlju i za osiguranje ruske sigurnosti u godinama koje dolaze.

"Sam predsjednik, šef države, dao je veoma visoku ocjenu ovom velikom dostignuću i ovom lansiranju. Zaista, ovo je veoma važan događaj za cijelu zemlju i za sigurnost naše zemlje u mnogim godinama koje dolaze", rekao je.

Dodao je da Rusija obavještava druge države o lansiranjima poput jučerašnjeg testa Sarmata, navodeći da poseban sistem obavještavanja funkcioniše u strogom skladu s međunarodnom praksom.

"Naravno, sva takva lansiranja provode se uz obavještavanje. Poseban sistem obavještavanja funkcioniše u potpunom skladu s postojećom međunarodnom praksom", rekao je.

Peskov je također naveo da Moskva nije čula za bilo kakvu zvaničnu reakciju iz Washingtona na lansiranje Sarmata.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti punih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, Peskov je rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mora narediti ukrajinskim snagama prekid vatre i povlačenje iz ruskih regija.

"Zelenski mora izdati naređenje oružanim snagama Ukrajine da prekinu vatru i napuste teritoriju Donbasa i teritoriju ruskih regija", rekao je.

"U tom trenutku će početi primirje, a strane će moći mirno ući u pregovore koji će, usput rečeno, neizbježno biti veoma teški i sadržavati veliki broj važnih detalja", naglasio je.

Na pitanje razmatra li Rusija moguću saradnju sa SAD-om u vezi s plinovodima Sjeverni tok ukoliko Amerikanci kupe evropski udio u infrastrukturi, Peskov je rekao da bi dvije zemlje mogle sarađivati na širokom spektru ekonomskih projekata korisnih za obje strane.

Moskva se nada da će ili rješenje ukrajinskog sukoba ili odluka Washingtona da prestane povezivati napredak bilateralnih odnosa s ukrajinskim pitanjem otvoriti put takvoj saradnji, dodao je.

"Kako američka strana bude spremna da perspektive normalizacije trgovinskih i ekonomskih odnosa ne veže za ukrajinsko rješenje, ili kako ukrajinsko rješenje bude postignuto, nadamo se da će se otvoriti put za realizaciju niza ekonomskih projekata", rekao je Peskov.