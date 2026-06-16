Putin nije dobio poziv za sastanak sa Zelenskyym na samitu G7, kaže portparol Kremlja, dodajući da ukrajinski lider može posjetiti Moskvu radi ozbiljnih razgovora

Kremlj potvrdio: Witkoff i Kushner stižu u Moskvu nakon švicarskog samita s Iranom Putin nije dobio poziv za sastanak sa Zelenskyym na samitu G7, kaže portparol Kremlja, dodajući da ukrajinski lider može posjetiti Moskvu radi ozbiljnih razgovora

Portparol Kremlja Dmitry Peskov izjavio je u utorak da Moskva očekuje da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetiti Rusiju nakon potpisivanja memoranduma između SAD-a i Irana, javlja Anadolu.

Govoreći na brifingu za novinare u Moskvi, Peskov je rekao da tačni datumi posjete još uvijek nisu utvrđeni, ali da bi se to pitanje moglo riješiti nakon potpisivanja memoranduma.

„Američki pregovarači će doći uskoro, ali tačnih datuma još nema. Znate da su Amerikanci zauzeti pripremanjem i potpisivanjem memoranduma koji je dogovoren“, kazao je on.

Peskov je dodao: „Znamo da je potpisivanje zakazano za kraj ove sedmice u Švicarskoj. Nakon toga će se, pretpostavlja se, pojaviti i pitanje njihove mogućnosti da posjete Moskvu.“

Portparol Kremlja je naveo da je o mogućoj posjeti američkih izaslanika razgovarano tokom telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa 14. juna.

„Čim datumi budu dogovoreni, obavijestit ćemo vas“, rekao je on.

SAD i Iran su 14. juna objavili da su postigli dogovor o memorandumu o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba. Ceremonija potpisivanja zakazana je za 19. juni u Ženevi.

Na pitanje da li je Putin dobio poziv za samit Grupe sedam (G7) u Evian-les-Bainsu u Francuskoj, radi sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Peskov je odgovorio negativno.

„Naravno da ne. I kao što znate, ne postoje zvanični kanali komunikacije između Moskve i Kijeva“, rekao je on.

„Znate da je Putin rekao Zelenskyyju sve i iznio sve prijedloge. Rečeno je i ponovljeno nekoliko puta da ako je Zelenskyy spreman razgovarati odgovorno i ozbiljno – a kijevski režim savršeno dobro zna o čemu se radi – onda on uvijek može doći u Moskvu, gdje će biti primljen“, dodao je Peskov.