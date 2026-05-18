Kremlj polaže velike nade u sastanak Putina i Xija Moskva ima ozbiljna očekivanja od predstojeće posjete ruskog predsjednika Kini, rekao je portparol Dmitrij Peskov

Kremlj je u ponedjeljak saopštio da će svaki kontakt između ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xija Jinpinga dati novi zamah daljnjem proširenju bilateralnih odnosa, prenosi Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija ima "ozbiljna očekivanja" od Putinove dvodnevne posjete Kini koja počinje u utorak.

Očekuje se da će tokom posjete biti razmotrena sva pitanja s ekonomske agende odnosa Moskve i Pekinga, dodao je on.

"Odnosi između Rusije i Kine su veoma raznoliki", kazao je Peskov, ističući da se saradnja kreće izvan trgovine i ekonomije prema medicini, kulturi i obrazovanju.



Komentarišući rat u Ukrajini, Peskov je rekao da Kremlj očekuje da će SAD nastaviti svoje posredničke napore u rješavanju sukoba.

"Mirovni proces je trenutno na čekanju. Nadamo se da će na kraju biti nastavljen", dodao je on.

Rusija pogađa samo vojne ciljeve u Ukrajini, ustvrdio je Peskov, optužujući Kijev za napade na civilnu infrastrukturu širom Rusije.

Odbacio je tvrdnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se Rusija priprema za napad na Ukrajinu ili neku zemlju NATO-a.

Zelenski je u petak optužio Rusiju da pokušava dublje uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine.

Ustvrdio je da Rusija razmatra operacije s bjeloruske teritorije prema ukrajinskom pravcu Černihiv-Kijev ili potencijalno protiv neke države članice NATO-a.

"Znamo da su se desili dodatni kontakti između Rusa i Aleksandra Lukašenka, s ciljem da se on ubijedi da se pridruži novim ruskim agresivnim operacijama", naveo je Zelenski na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.