Kremlj optužio Zelenskog da svojim izjavama koči mirovne pregovore Kremlj naziva ukrajinskog predsjednika "glavnom preprekom" rješenju nakon upozorenja na moguće napade

+Kremlj je saopćio da izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o planiranim napadima na Rusiju u junu ne doprinose mirovnim naporima, poručujući da Moskva ostaje otvorena za pregovore, dok istovremeno optužuje Kijev za eskalaciju sukoba, javlja Anadolu.



Govoreći na konferenciji za novinare u Pekingu, glasnogovornik Kremlja Dmitry Peskov je rekao da je sam Zelenski "glavna prepreka" mirnom rješenju sukoba.

"Iznova i iznova čujemo militantne izjave. To nisu izjave koje bi pomogle u stvaranju atmosfere povoljne za kretanje ka mirovnim pregovorima. Ovo još jednom naglašava i dokazuje ko je glavna prepreka na putu ka mirnom rješenju. To je Zelenski i njegov režim", rekao je.

Prema Peskovu, ruska vojska će preduzeti mjere za suprotstavljanje prijetnjama koje dolaze iz Kijeva, dok Rusija i dalje preferira mirno rješenje sukoba u Ukrajini.

"Moskva ostaje otvorena za miran put rješenja."



"To je za nas preferirana opcija", rekao je.

Peskov je rekao i da posjeta predsjednika Vladimira Putina Kini teče vrlo dobro, opisujući je kao poslovnu i sadržajnu.

Komentarišući predstojeći sastanak uz čaj između ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, Peskov je rekao da je kineska tradicija da lider zemlje održava sastanke uz čaj sa stranim liderima, dodajući da su takva okupljanja postala obilježje Xijevih sastanaka s Putinom.

"Nema ništa inherentno isključivo u vezi s ovim, ali je postalo suštinski atribut sastanaka između Putina i Xija. Koriste to za razgovor o najosjetljivijim pitanjima", rekao je.

Peskov je dodao da nije planirana Putinova konferencija za novinare nakon posjete Kini.

U vezi s projektom plinovoda "Snaga Sibira 2", Peskov je izjavio da su Moskva i Peking uglavnom postigli dogovor o glavnim parametrima, iako još uvijek nema jasnog vremenskog okvira za implementaciju.

"Snaga Sibira 2" je predloženi projekt plinovoda osmišljen za transport ruskog prirodnog plina u Kinu preko Mongolije, jačajući energetske veze između Moskve i Pekinga.