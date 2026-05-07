Kremlj: Čeka se na "ozbiljan korak Kijeva" ka miru u Ukrajini

Pomoćnik predsjednika upozorava da je pristup Jerevana sjedenju na dvije stolice štetan za rusko-armenske odnose

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je u četvrtak da sve strane uključene u trilateralne pregovore o rješavanju sukoba u Ukrajini razumiju koji su koraci potrebni za postizanje značajnog napretka ka rješenju, javlja Anadolu.

Obraćajući se novinarima u Moskvi, Ušakov je rekao da sve strane, uključujući ukrajinske pregovarače, prepoznaju da Kijev sada mora poduzeti ono što je opisao kao jedan ozbiljan korak koji bi mogao utrti put za prodor u mirovnom procesu.

"Svi razumiju, uključujući, rekao bih, i ukrajinske pregovarače, da Kijev sada treba poduzeti samo jedan ozbiljan korak, nakon čega će, prvo, vojne akcije biti obustavljene, a drugo, otvorit će se perspektiva za ozbiljnu raspravu o izgledima za daljnje dugoročno rješavanje ovog problema", rekao je Ušakov.

Prema riječima pomoćnika iz Kremlja, pokušaji daljnjeg uvjeravanja strana u ovoj fazi uglavnom su nepotrebni, jer se sljedeći potez očekuje od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Svi to razumiju i zato je, iskreno govoreći, pokušaj međusobnog uvjeravanja u ovom trenutku uglavnom gubljenje vremena, jer se sada čeka taj korak iz Kijeva, konkretno od Zelenskog. Ako se on može poduzeti, tada ćemo naglo napredovati ka rješavanju ove situacije", kazao je on.

Ušakov je dodao da su svi dostupni diplomatski kanali i napori već iskorišteni kako bi se Moskvin stav prenio ukrajinskoj strani.

"Ukrajinski pregovarači to savršeno razumiju. Oni također razumiju da sve ovisi o odluci njihovog političkog rukovodstva", istakao je.

Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine uz posredovanje SAD-a održani su više puta, ali je proces zaustavljen zbog rata u Iranu.

Bijela kuća je u srijedu saopštila da će se glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov sastati s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom, na Floridi već ove sedmice.

Komentarišući prijetnju Zelenskog da bi ukrajinske bespilotne letjelice mogle uletjeti na paradu povodom Dana pobjede u Moskvi, Ušakov je rekao da je Moskva poduzela sve potrebne mjere opreza u iščekivanju mogućih terorističkih provokacija iz Kijeva.

Ruske vlasti su izdale potrebna uputstva, uključujući smjernice za ruske diplomate u inostranstvu te će pomno pratiti razvoj situacije, rekao je on.

Ušakov je dodao da se Rusija nada da neće morati izvršiti ranije spomenute uzvratne udare u slučaju napada vlasti iz Kijeva tokom proslave 9. maja.

"Ministarstvo odbrane je također poručilo da bi bilo preporučljivo da miroljubivi građani, stanovnici Kijeva, također napuste grad ako se, ne daj Bože, budemo morali odazvati na prijetnje režima Zelenskog", rekao je.

Osvrćući se na kontroverze s Armenijom, Ušakov je kazao da su nedavno održani ozbiljni pregovori s armenskim premijerom Nikolom Pashinyanom.

"Nažalost, Jerevan nastavlja pokušavati da se pridržava politike sjedenja na dvije stolice. Koliko se dugo može ostati u takvoj poziciji, da tako kažem, ne znam, ali sve je to svakako štetno za razvoj naših bilateralnih odnosa, koji su tako korisni i za Rusiju i za Armeniju", rekao je.

Upitan o datumima posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, Ušakov je rekao da će ih Moskva objaviti zajedno s Pekingom, jer bi u suprotnom to bilo "nedrugarski".

"Lako bih mogao navesti datum ove posjete", rekao je. "Ali uobičajeno je da se takve posjete najavljuju istovremeno i u Moskvi i u Pekingu. Stoga bih se suzdržao od toga. To bi jednostavno bilo nedrugarski prema našim kineskim kolegama."

Potvrdio je da Moskva, zajedno s Pekingom, aktivno priprema Putinovu posjetu Kini, održavajući svakodnevne kontakte.