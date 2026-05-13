Kralj Charles: Sve opasniji i nestabilniji svijet prijeti Velikoj Britaniji Moji ministri će uvesti zakonodavstvo kako bi iskoristili nove trgovinske prilike, uključujući i zakon o jačanju veza s Evropskom unijom, kaže kralj Charles

Kralj Charles III izjavio je u srijedu da se Velika Britanija suočava s rastućim rizicima od sve opasnijeg i nestabilnijeg svijeta, navodeći sukob na Bliskom istoku kao nedavni primjer.

"Sve opasniji i nestabilniji svijet prijeti Ujedinjenom Kraljevstvu, sa sukobom na Bliskom istoku, koji je najnoviji primjer", rekao je Charles tokom govora na otvaranju Parlamenta.

Napomenuo je da će svaki element energetske, odbrambene i ekonomske sigurnosti nacije biti testiran.

"Moji ministri će donijeti odluke koje štite energetsku, odbrambenu i ekonomsku sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva", dodao je.

Charles je također napomenuo da će vlada poduzeti nove korake za unapređenje odnosa s EU-om.

"Moji ministri će uvesti zakonodavstvo kako bi iskoristili nove trgovinske prilike, uključujući zakon o jačanju veza s Evropskom unijom."

Nadalje je rekao da će vlada također nastojati poboljšati odnose s evropskim partnerima "kao ključni korak u jačanju evropske sigurnosti".

"Nastavit će promovirati dugoročni mir na Bliskom istoku i rješenje o dvjema državama u Izraelu i Palestini", rekao je.

Charles je dodao da energetska sigurnost nacije zahtijeva dugoročna ulaganja i reforme, "što su pokazali nedavni događaji na Bliskom istoku".