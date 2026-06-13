Hiljade posmatrača očekuje se u središtu britanske prijestolnice na jednoj od najpoznatijih kraljevskih ceremonija

Kralj Charles obilježava službeni rođendan spektaklom u Londonu Hiljade posmatrača očekuje se u središtu britanske prijestolnice na jednoj od najpoznatijih kraljevskih ceremonija

Kralj Charles III obilježava svoj službeni rođendan tradicionalnom ceremonijom "Trooping the Colour", jednom od najpoznatijih i najcjenjenijih britanskih kraljevskih tradicija, koja svake godine okuplja hiljade ljudi u srcu prijestonice.

Historijska vojna svečanost, poznata po preciznosti, raskoši i kraljevskom ceremonijalu, okupit će članove kraljevske porodice i vojnike iz nekih od najuglednijih pukova britanske vojske u događaju koji predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka kraljevskog kalendara.

Očekuje se da će se građani okupiti duž ulica The Mall i Whitehall dok kralj, kraljica Camilla i viši članovi kraljevske porodice budu prolazili u svečanoj povorci od Buckinghamske palače do Gardijskog konjičkog manježa. Očekuje se i prisustvo Katerine, princeze od Velsa sa svojom djecom, dok će prince William, princeza Anne i prince Edward jahati u svojim ulogama kraljevskih pukovnika.

Ovogodišnja ceremonija posvećena je pukovskoj zastavi Grenadirske garde, koja će biti svečano predstavljena monarhu. Zastavu je ranije ove sedmice kralj Charles uručio tokom posebne ceremonije u Buckinghamskoj palači, a nosit će je vojnici Kraljeve čete 1. bataljona Grenadirske garde.

Tradicija potječe iz davnih stoljeća i nastala je iz vojne potrebe da se pukovske zastave prikazuju vojnicima kako bi mogli prepoznati svoju jedinicu na bojnom polju. Danas "Trooping the Colour" ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola britanske vojne baštine i kraljevskog ceremonijala.

Grenadiska garda, koji ove godine ima centralnu ulogu, vuče porijeklo iz 1656. godine, kada je formirana u Brižu radi zaštite prognanog kralja Charlesa II tokom vladavine Olivera Cromwella. Puk je od tada postao jedna od najuglednijih jedinica britanske vojske i važan dio Domaće divizije.

Uoči parade kralj Charles posjetio je Kraljevu četu u kasarni Lille Barracks u Aldershotu kako bi vojnicima pružio podršku pred veliki događaj.

Obraćajući se pripadnicima jedinice, monarh je pohvalio njihovu predanost i višemjesečne pripreme.

"Od Uskrsa marljivo vježbate i iz Buckinghamske palače redovno čujem zvuk bubnjeva, tako da znam da neprestano marširate i pripremate se za paradu", rekao je kralj vojnicima.

Govoreći o dugoj historiji pukovnije, dodao je:

"Tokom svih 370 godina vašeg postojanja učinili ste da svi u ovoj zemlji budu izuzetno ponosni na vaš trud, službu i žrtvu. Veoma sam ponosan i počastvovan što sam danas ovdje."

Događaj se održava u značajnoj sedmici za britansku politiku nakon ostavke ministra odbrane Johna Healeyja zbog neslaganja oko dugoročnog finansiranja vojske. Novi ministar odbrane Dan Jarvis trebao bi prisustvovati ceremoniji zajedno s premijerom i drugim visokim državnim zvaničnicima.

Kao i svake godine, proslava će biti zaključena okupljanjem kraljevske porodice na balkonu Buckinghamske palače radi praćenja tradicionalnog preleta aviona, jednog od najprepoznatljivijih prizora savremenog britanskog kraljevskog života.

Za mnoge Britance i poštovaoce kraljevske porodice širom svijeta, "Trooping the Colour" predstavlja mnogo više od rođendanske proslave. To je simbol kontinuiteta, tradicije, vojne izvrsnosti i nacionalnog identiteta koji na jedinstven britanski način povezuje monarhiju, oružane snage i građane.