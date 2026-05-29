Krajnje desničarski savez ESN mogao bi izgubiti status stranke u EU zbog antidemokratskih tendencija Nadzorno tijelo EU stavlja stranku "Evropa suverenih nacija" pod lupu zbog sumnji u njeno poštovanje osnovnih vrijednosti bloka

Krajnje desničarski savez Evropa suverenih nacija (ESN) uskoro bi mogao izgubiti status političke stranke u Evropskoj uniji i finansiranje, prema nekoliko izvještaja objavljenih u petak, javlja Anadolu.

Nadzorno tijelo EU koje nadgleda političke stranke navodno je poslalo pismo evropskim institucijama, navodeći da je prikupilo dokaze koji izazivaju sumnju u to da li se stranka ESN pridržava vrijednosti bloka.

Prema pisanju dnevnog lista "Die Welt", proces koji je pokrenulo nadzorno tijelo - Tijelo za evropske političke stranke i fondacije (APPF) - mogao bi na kraju koštati ESN statusa evropske političke stranke i finansiranja od strane EU.

Pismo od 300 stranica poslano institucijama EU navodi sudske presude, snimke ekrana i objave na društvenim mrežama članova Evropskog parlamenta i zvaničnika nacionalnih stranaka, prema izvještajima medija.

U pismu, nadležni organ navodi da je pronašao indikacije o mogućim kršenjima temeljnih vrijednosti EU, uključujući ljudsko dostojanstvo, demokratiju, vladavinu prava i prava manjina.

Među primjerima koje je istakao bile su antiimigrantske, antisemitske, antiromske i anti-LGBT izjave.

Glasnogovornik Evropske komisije potvrdio je njemačkoj novinskoj agenciji DPA da je Komisija primila pismo od nadležnog organa u kojem se detaljno opisuju ovi nalazi i rekao da se ono trenutno pažljivo ispituje.

APPF je u pisanoj izjavi za Anadolu naglasio da su evropske političke stranke i političke grupe u Evropskom parlamentu zasebna pravna lica i da je nadležan samo za evropske političke stranke i evropske političke fondacije, a ne za političke grupe u Evropskom parlamentu.

APPF je naveo da ako sazna činjenice koje dovode u sumnju ispunjavanje ovih uslova za registraciju, obavještava Evropski parlament, Vijeće EU ili Komisiju EU u skladu sa članom 13(4) Uredbe 2025/2445, omogućavajući im da odluče hoće li zatražiti formalnu provjeru.

Naglasili su da bi svaki takav postupak garantovao puna proceduralna prava prije bilo kakve odluke o brisanju iz registra.

APPF je pojasnio da brisanje iz registra ne predstavlja zabranu.

Evropska politička stranka bi i dalje mogla nastaviti političku aktivnost u skladu s nacionalnim zakonom, ali bi izgubila pristup finansiranju EU, dodalo je tijelo.

ESN je pokrenut nakon izbora za Evropski parlament 2024. godine na inicijativu njemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD).

Krovna stranka za krajnje desničarske pokrete trenutno okuplja devet stranaka, uključujući francusku Rekonkvistu, poljsku Novu nadu, mađarski Pokret Naša domovina, holandski Forum za demokratiju i slovački Pokret Republike.