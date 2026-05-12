Ministarstvo odbrane navodi da se Moskva "strogo pridržavala" primirja od 8. do 11. maja, tvrdeći da je Ukrajina počinila 30.383 kršenja

Kraj primirja u Ukrajini: Rusija nastavlja ofanzivu uz optužbe za hiljade kršenja Ministarstvo odbrane navodi da se Moskva "strogo pridržavala" primirja od 8. do 11. maja, tvrdeći da je Ukrajina počinila 30.383 kršenja

Rusija je u utorak saopštila da su njene snage nastavile "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini nakon završetka prekida vatre u ponedjeljak navečer.

U saopštenju, rusko Ministarstvo odbrane ustvrdilo je da se Moskva "strogo pridržavala" primirja koje je počelo 8. maja, dok je optužilo Ukrajinu za činjenje 30.383 kršenja prekida vatre.

"Uprkos proglašenom prekidu vatre, ukrajinske oružane snage su izvele udare koristeći bespilotne letjelice i otvorile artiljerijsku vatru na položaje ruskih trupa", navodi se u saopštenju objavljenom na ruskoj društvenoj mreži Max.

Ministarstvo je također ustvrdilo da je Ukrajina u ponedjeljak lansirala 5.825 dronova, dodajući da je Rusija "odgovorila istom mjerom".

Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ustvrdio da je Rusija tokom noći lansirala više od 200 dronova, optužujući Moskvu da je izabrala "da okonča djelimični prekid vatre".

"Rekli smo da ćemo na sve ruske korake odgovoriti istom mjerom", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Nezavisna provjera ovih tvrdnji ostaje teška zbog rata koji je u toku.

Trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, istekao je u ponedjeljak u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

Trump je u petak rekao da su se Moskva i Kijev dogovorili o primirju od 9. do 11. maja uz razmjenu zarobljenika "1.000 za 1.000", opisujući taj potez kao mogući korak ka okončanju rata.

Prije Trumpovog prijedloga, Moskva je najavila jednostrani prekid vatre za 8. i 9. maj povodom obilježavanja godišnjice sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i upozorila Ukrajinu na "masovni" raketni odgovor ako proslave Dana pobjede budu ometane.

Kijev je kasnije saopštio da će se pridržavati prekida vatre počevši od 6. maja.