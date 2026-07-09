Iranski mediji objavili snimak na kojem borbeni avioni prate avion s kovčegom prije slijetanja na aerodrom Shahid Hasheminejad

Kovčeg s posmrtnim ostacima ubijenog iranskog vrhovnog vođe stigao u Mašhad na ukop Iranski mediji objavili snimak na kojem borbeni avioni prate avion s kovčegom prije slijetanja na aerodrom Shahid Hasheminejad

Kovčeg s posmrtnim ostacima ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija stigao je u četvrtak u sjeveroistočni iranski grad Mašhad, gdje će biti obavljen njegov ukop, javili su iranski mediji.

Novinska agencija ISNA objavila je videosnimak na kojem se vide borbeni avioni iranske vojske kako prate avion koji je prevozio Khameneijevo tijelo i tijela članova njegove porodice neposredno prije slijetanja na aerodrom Shahid Hasheminejad u Mašhadu.

Dolazak kovčega uslijedio je uoči završnih pogrebnih ceremonija, nakon ranijih ispraćaja kojima je prisustvovao veliki broj građana u više gradova u Iranu i Iraku.

Khamenei je ubijen u zajedničkom američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, što je izazvalo višesedmični rat i dodatno pojačalo tenzije u regiji.

Pogrebne ceremonije počele su 4. jula u Teheranu, a strani zvaničnici i službene delegacije iz regije i drugih dijelova svijeta odali su počast preminulom iranskom vrhovnom vođi.

Prema zvaničnom programu, nakon javnih ispraćaja održana je glavna pogrebna povorka u Teheranu u ponedjeljak.

Ceremonije su 8. jula održane u Bagdadu, Nejefu i Karbali, gdje su tijelo dočekali vjerski i politički zvaničnici prije nego što je preneseno do najznačajnijih šiitskih svetilišta.

Završna pogrebna ceremonija i ukop planirani su za četvrtak u Memorijalu imama Reze, jednom od najznačajnijih šiitskih svetih mjesta u Iranu.