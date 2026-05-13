Kontakti u toku radi zaustavljanja izraelske eskalacije uoči pregovora u Washingtonu

Wassim Samih Seifeddine
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
U toku su kontakti s ciljem zaustavljanja aktuelne izraelske eskalacije u Libanu, uoči treće runde razgovora između Bejruta i Tel Aviva u Washingtonu, rekao je za Anadolu visoki libanski izvor.
„Postoje zahtjevi za garancijama primirja i to pitanje se razmatra među relevantnim stranama“, naveo je izvor.
Dodao je kako postoji nada da će se situacija razvijati u pozitivnom smjeru, uprkos kontinuiranoj eskalaciji na terenu.
Izrael je u srijedu ubio najmanje 15 osoba, uključujući dvoje djece, te ranio više drugih u 64 napada širom Libana, koji su obuhvatali zračne udare, artiljerijsko granatiranje i opsežne vojne operacije, što predstavlja nova kršenja primirja objavljenog 17. aprila i planiranog da traje do 17. maja.
Liban i Izrael održali su dvije runde razgovora u Washingtonu 14. i 23. aprila kao uvod u mirovne pregovore.
Izrael od 2. marta provodi proširenu vojnu ofanzivu na Liban, u kojoj je ubijeno 2.896 osoba, ranjeno 8.824, dok je više od 1,6 miliona ljudi raseljeno, prema zvaničnim podacima libanskih vlasti.