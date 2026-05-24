Konaković razgovarao s američkom kongresnom delegacijom: Potvrđena podrška suverenitetu i evropskom putu BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je sastanak s delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koju su činili kongresmen Keith Self, predsjedavajući pododbora u Odboru za vanjske poslove Predstavničkog doma za Evropu, i kongresmen Suhas Subramanyam.

Tokom razgovora razmatrana je aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini, uloga BiH kao ključnog faktora stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i daljnje jačanje bilateralnog partnerstva, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Ministar Konaković izrazio je zahvalnost na kontinuiranoj podršci Sjedinjenih Američkih Država evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, kao i očuvanju njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i principa Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kongresmeni Self i Subramanyam ponovo su potvrdili snažnu podršku SAD-a miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i širem Zapadnom Balkanu, naglašavajući nastavak partnerstva u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH te podršku reformskim procesima na njenom evropskom i euroatlantskom putu.

Iz Ambasade SAD-a u Sarajevu saopćeno je da je razgovor s ministrom Konakovićem bio sadržajan te da je fokus bio na Zapadnom Balkanu i ulozi BiH u regionalnoj stabilnosti.

Kako je navedeno, kongresmeni Self i Subramanyam potvrdili su podršku SAD-a suverenitetu Bosne i Hercegovine i važnost praktične saradnje među svim zajednicama.

"Stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država", poručeno je iz Ambasade SAD-a u Sarajevu.