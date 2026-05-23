Konaković na GLOBSEC-u 2026: EU integracija BiH sigurnosni imperativ i ulaganje u stabilnost

Elvır Hodzıc
23 Maj 2026•Ažuriranje: 23 Maj 2026
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na GLOBSEC-u 2026, jednom od vodećih evropskih strateških foruma koji okuplja globalne lidere i donosioce odluka radi rasprave o ulozi Evrope u sve dinamičnijem geopolitičkom okruženju.
Govoreći na panelu "Iza čekaonice: Ponovno promišljanje proširenja EU-a", Konaković je istakao da za Bosnu i Hercegovinu evropske integracije nisu samo politički cilj, već sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet.
On je naglasio da su budućnost Zapadnog Balkana i budućnost Evropske unije međusobno neodvojive.