Konačna odluka Irana o memorandumu sa SAD-om još se razmatra

Serdar Dincel
14. juni 2026.•Ažuriranje: 14. juni 2026.
Konačna odluka Irana o mogućem memorandumu o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama još je u fazi razmatranja, rekao je u nedjelju izvor upoznat s tim pitanjem.
"Iran još nije objavio svoju konačnu odluku o predloženom memorandumu o razumijevanju", rekao je izvor za novinsku agenciju Fars.
"Razmatranje političkih, pravnih i tehničkih aspekata prijedloga još uvijek traje", dodao je.
Prema navodima agencije Fars, o različitim aspektima predloženog sporazuma raspravlja se i na ekspertskom i na nivou donosilaca odluka.
Predsjednik SAD-a Donald Trump napisao je u subotu na svojoj platformi Truth Social da je potpisivanje sporazuma s Iranom planirano za nedjelju.
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija zemlja posreduje između SAD-a i Irana, također je izjavio da bi sporazum mogao biti finaliziran u naredna 24 sata.
Iran je, međutim, saopćio da sporazum neće biti potpisan u nedjelju, ali da bi mogao biti zaključen u narednim danima.
Diplomatski proces uz posredovanje Pakistana fokusiran je na okončanje neprijateljstava između Teherana i Washingtona, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj i postizanje konsenzusa o iranskom nuklearnom programu.
Iranski zvaničnici više puta su isticali da je veliki dio predloženog teksta već usaglašen, dok su istovremeno optuživali SAD za usporavanje napretka zbog promjenjivih stavova i kontradiktornih izjava.