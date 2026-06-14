Iran još nije objavio konačnu odluku o predloženom memorandumu o razumijevanju, rekao je izvor blizak pregovorima

Konačna odluka Irana o memorandumu sa SAD-om još se razmatra Iran još nije objavio konačnu odluku o predloženom memorandumu o razumijevanju, rekao je izvor blizak pregovorima

Konačna odluka Irana o mogućem memorandumu o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama još je u fazi razmatranja, rekao je u nedjelju izvor upoznat s tim pitanjem.

"Iran još nije objavio svoju konačnu odluku o predloženom memorandumu o razumijevanju", rekao je izvor za novinsku agenciju Fars.

"Razmatranje političkih, pravnih i tehničkih aspekata prijedloga još uvijek traje", dodao je.

Prema navodima agencije Fars, o različitim aspektima predloženog sporazuma raspravlja se i na ekspertskom i na nivou donosilaca odluka.

Predsjednik SAD-a Donald Trump napisao je u subotu na svojoj platformi Truth Social da je potpisivanje sporazuma s Iranom planirano za nedjelju.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija zemlja posreduje između SAD-a i Irana, također je izjavio da bi sporazum mogao biti finaliziran u naredna 24 sata.

Iran je, međutim, saopćio da sporazum neće biti potpisan u nedjelju, ali da bi mogao biti zaključen u narednim danima.

Diplomatski proces uz posredovanje Pakistana fokusiran je na okončanje neprijateljstava između Teherana i Washingtona, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj i postizanje konsenzusa o iranskom nuklearnom programu.

Iranski zvaničnici više puta su isticali da je veliki dio predloženog teksta već usaglašen, dok su istovremeno optuživali SAD za usporavanje napretka zbog promjenjivih stavova i kontradiktornih izjava.