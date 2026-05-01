Komitet za zaštitu novinara osudio izraelsku „otmicu“ novinara na humanitarnoj flotili Sumud Izrael „mora odmah“ i „bezuslovno osloboditi“ sve novinare, saopćila je organizacija za slobodu medija

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) osudio je u petak izraelsku „otmicu“ nekoliko novinara koji su se nalazili na humanitarnoj flotili Sumud, javlja Anadolu.

„Izrael je odgovoran za osiguravanje sigurnosti svih novinara i mora ih odmah i bezuslovno osloboditi, te garantovati njihovu zaštitu“, objavila je ova organizacija za slobodu medija sa sjedištem u New Yorku na američkoj društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Iz CPJ-a su naveli da su novinari bili pritvoreni na plovilima koja su učestvovala u globalnoj humanitarnoj flotili Sumud, koja se kretala u međunarodnim vodama.

Globalna humanitarna flotila Sumud napadnuta je u četvrtak u blizini grčkog ostrva Krit, oko 600 nautičkih milja od svog odredišta, blokadom opustošene enklave Gaze.

Prvi brodovi flotile, koji su prevozili humanitarnu pomoć, isplovili su iz Barcelone 12. aprila, dok je glavna flota isplovila sa italijanskog ostrva Sicilije 26. aprila, s ciljem da probije dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je uveo oštru blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na ivici gladovanja.

Izraelska vojska je u oktobru 2023. godine pokrenula brutalnu ofanzivu na Gazu, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno više od 172.000 i uzrokovano masovno uništenje širom opkoljene teritorije.