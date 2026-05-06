Komesarka EU za Mediteran Dubravka Šuica: Turska "ključni partner" na raskrsnici Evrope, Azije i Bliskog istoka - Geostrateški položaj Turske čini je važnim partnerom za povezivanje, izjavila je Dubravka Šuica za Anadolu nakon posjete Ankari - Turska igra "važnu ulogu" na širem Bliskom istoku, Šuica naglasila potrebu za produbljivanjem angažmana s Ankarom

Evropska komesarka za Mediteran Dubravka Šuica naglasila je ulogu Turske kao "ključnog partnera za EU", naglašavajući da je njen geostrateški položaj "na raskrsnici Evrope, Azije i Bliskog istoka" čini ključnom za regionalnu povezanost.

U pisanom intervjuu za Anadolu nakon posjete Ankari u srijedu, Šuica je rekla da njeno imenovanje za prvu evropsku komesarku za Mediteran odražava ambiciju EU da "pojača partnerstva" i usvoji fokusiraniji pristup prema Mediteranu i regiji Zaljeva, napominjući da njen portfolio pokriva i odnose sa Zaljevom.

„Ojačano mediteransko partnerstvo je strateški imperativ za Evropu, jer se naša zajednička sigurnost, otpornost i prosperitet mogu graditi samo zajedno“, rekla je.

Šuica je rekla da je Evropska komisija pokrenula Pakt za Mediteran, okupljajući EU, države članice i južne partnere kako bi izgradili „Zajednički mediteranski prostor“ zasnovan na zajedničkim prioritetima.

Rekla je da je njen mandat usmjeren na „agendu usmjerenu na ljude“, razvijajući partnerstva zasnovana na „zajedničkim vrijednostima i dijalogu“, uz podršku dobrog upravljanja i obostranih interesa.

U vezi s bilateralnim odnosima, napomenula je da EU jača veze sa zemljama Bliskog istoka i Sjeverne Afrike putem strateških i sveobuhvatnih sporazuma, dok istovremeno radi na sporazumima o strateškom partnerstvu sa zaljevskim državama.

- Turska "ključni partner" -

Ističući važnost Turske, Šuica je rekla: „Turska je ključni partner za EU. U današnjem brzo promjenjivom globalnom kontekstu, jače partnerstvo zasnovano na povjerenju je jasna obostrano korisna situacija za obje strane.“

Rekla je da Turska igra važnu ulogu na širem Bliskom istoku i naglasila potrebu za "daljim produbljivanjem saradnje kako bi se osigurala stabilnost u ovoj nestabilnoj regiji".

Govoreći o nedavnoj posjeti, Šuica je rekla da su razgovori obuhvatili regionalni razvoj, uključujući Zaljev, tenzije koje uključuju Iran, kao i situacije u Siriji i Gazi.

Također je istakla "trostranu saradnju" u okviru Pakta za Mediteran, rekavši da bi Turska mogla učestvovati u inicijativama vezanim za ekonomski razvoj, povezanost i energiju.

- "Geostrateški položaj" Turske -

Šuica je naglasila stratešku ulogu Turske u povezanosti, rekavši: "Geostrateški položaj Turske na raskrsnici Evrope, Azije i Bliskog istoka čini je važnim partnerom za povezanost."

Podsjetila je na podršku EU jačanju transportnih veza, posebno željezničke linije Halkali - Kapikule, koja povezuje Istanbul s granicom EU, opisujući je kao "najveći pojedinačni grant u okviru instrumenata EU za vanjsko finansiranje" i ključni dio širih regionalnih koridora za povezanost.

Također je istakla ulogu Turske u Transkaspijskom transportnom koridoru, agendi EU za povezivanje koja povezuje EU, Južni Kavkaz i Centralnu Aziju, kao i njeno učešće u inicijativama poput Iračkog razvojnog puta.

„Povezivanje se ne odnosi na jedan koridor, već na mrežu“, rekla je, dodajući da bi saradnju trebalo produbiti, uključujući i kroz okvire poput Strategije za Crno more, s fokusom na „sigurnu, otpornu i održivu povezanost“.

- Saradnja u oblasti klime -

Šuica je rekla da Pakt za Mediteran uključuje glavne inicijative o otpornosti na klimatske promjene i energetskoj tranziciji, posebno Transmediteransku inicijativu za obnovljivu energiju i čiste tehnologije (T-MED).

Rekla je da će inicijativa podržati ulaganja u čistu energiju, stvaranje radnih mjesta za mlade, trgovinske mogućnosti i klimatske ciljeve.

Također ima za cilj integraciju tržišta električne energije kroz saradnju između mediteranskih operatera prenosnog sistema i energetskih regulatora.

Također je istakla Partnerstvo za plavi Mediteran, koje podržava održivu akvakulturu, otpornost obala i cirkularnu ekonomiju.

- Migracije i regionalna stabilnost -

Šuica je rekla da su zajednički napori EU dali rezultate, napominjući da su ilegalni prelasci granica duž istočnomediteranske rute pali za 27% u 2025. godini, nastavljajući trend pada.

"Usko sarađujemo s turskim vlastima po pitanjima vezanim za migracije u okviru Izjave EU - Turska iz 2016. godine, koja i dalje dobro funkcioniše. Izazovi su uobičajeni i odgovori moraju biti koordinirani. Ovo je sada relevantnije nego ikad, jer rat pustoši regiju", rekla je.

"Za sada ne vidimo velika kretanja ljudi, ali je važno nastaviti saradnju na mjerama pripravnosti", dodala je Šuica.

- Mediteranski pakt, Palestina -

Govoreći o činjenici da je Palestina jedna od zainteresovanih strana Mediteranskog pakta, Šuica je ponovila posvećenost EU "sveobuhvatnom, pravednom i trajnom miru zasnovanom na rješenju o dvije države", gdje Izrael i Palestina koegzistiraju "unutar sigurnih i priznatih granica".

"Stoga radimo s međunarodnim partnerima, uključujući Tursku, na oživljavanju ovog političkog procesa", rekla je.

Što se tiče situacije u Gazi i na Zapadnoj obali, istakla je mjere koje je najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije 2025. godine, dodajući da se o njima i dalje raspravlja u Vijeću EU.

„Nastavljamo diplomatski angažman s Izraelom kako bismo postigli poboljšanja na terenu, uključujući isplatu zadržanih poreskih prihoda Palestinskoj upravi, registraciju međunarodnih nevladinih organizacija i pristup humanitarne pomoći Gazi. Dijalog o ovim temama s Izraelom ostaje ključan za EU i regiju“, rekla je Šuica.

