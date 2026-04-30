Komandant KFOR-a: Turska među zemljama koje naviše doprinose NATO misiji na Kosovu KFOR ne doprinosi samo sigurnosti na Kosovu, već i stabilnosti cijelog balkanskog regiona, rekao je Ulutas

Komandant NATO misije na Kosovu (KFOR), general-major Ozkan Ulutas, izjavio je da je Turska među vodećim doprinosiocima misiji, ističući da tursko osoblje djeluje na više operativnih nivoa u cilju podrške sigurnosti i stabilnosti na Kosovu.

Govoreći za Anadolu u sjedištu NATO-a u Briselu, Ulutaš je rekao da KFOR nastavlja svoju misiju na Kosovu u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, s osnovnim ciljem očuvanja sigurnog okruženja i slobode kretanja.

Naglašavajući značaj prisustva KFOR-a za regionalnu stabilnost, Ulutas je kazao da misija djeluje u koordinaciji s ključnim akterima, uključujući Kosovsku policiju, Oružane snage Srbije, Misiju EU za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i druge međunarodne aktere.

Dodao je da KFOR održava bliske kontakte s predstavnicima zajednica i organizacijama civilnog društva širom Kosova, čime pozitivno doprinosi stabilnosti i slobodi kretanja na terenu.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji, Ulutas je rekao da je trenutno mirna, ali da se ne može smatrati potpuno stabilnom zbog neriješenih pitanja. Istakao je da unutrašnji politički procesi, poput izbora, ne utiču direktno na sigurnosno okruženje.

Naglasio je da KFOR nastavlja djelovati u okviru mandata UN-a, uz snažno i fleksibilno prisustvo širom Kosova, pažljivo prateći razvoj situacije putem svojih operativnih kapaciteta i timova za vezu u lokalnim zajednicama.

„Nastavljamo biti faktor i garant stabilnosti“, rekao je, dodajući da je politički napredak ključan za rješavanje otvorenih pitanja, posebno kroz dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije.

Govoreći o ulozi Turske, Ulutas je istakao da Ankara ostaje među najvećim doprinosiocima na svim operativnim nivoima.

„Naša zemlja je među vodećim doprinosiocima KFOR-u. Imamo osoblje i na nivou komande i u timovima za nadzor na terenu“, rekao je.

Dodao je da Turska na terenu ima i pješadijsku jedinicu koja provodi patrolne i nadzorne aktivnosti.

Osim vojnog prisustva, Ulutas je naglasio i angažman Turske u civilno-vojnoj saradnji, kroz direktan rad s lokalnim stanovništvom.

„Naši vojnici djeluju vidljivo, profesionalno i disciplinovano, uz visok nivo obučenosti i opremljenosti“, kazao je.

Ulutas je svoju drugu službu na mjestu komandanta KFOR-a opisao kao privilegiju, podsjećajući da je dužnost preuzeo u septembru 2023. godine u periodu obilježenom sigurnosnim incidentima.

„Od tada nismo svjedočili sličnim incidentima, što je pozitivan znak. Nastavljamo raditi na očuvanju takvog okruženja“, rekao je.

Ističući širu ulogu NATO-a na Balkanu, Ulutas je naveo da region ima strateški značaj za Alijansu.

„KFOR ne doprinosi samo sigurnosti na Kosovu, već i stabilnosti cijelog balkanskog regiona, što dodatno podržava stabilnost euroatlantskog prostora“, rekao je.

Dodao je da odluke o budućnosti KFOR-a donosi Sjevernoatlantsko vijeće NATO-a u skladu s razvojem situacije.