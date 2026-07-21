Član Predsjedništva BiH Komšić istaknuo je da su investicije iz Sjedinjenih Američkih Država dobrodošle, ne samo zbog njihovog ekonomskog značaja, već i kao pokazatelj sigurnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu

Komšić i Ginkel razgovarali o mogućim novim američkim investicijama u BiH i izboru visokog predstavnika Član Predsjedništva BiH Komšić istaknuo je da su investicije iz Sjedinjenih Američkih Država dobrodošle, ne samo zbog njihovog ekonomskog značaja, već i kao pokazatelj sigurnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom o mogućnostima intenziviranja investicija u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu.

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država John Ginkel informirao je člana Predsjedništva BiH Željka Komšića o razgovorima koje je vodio u vezi s mogućnošću novih investicija iz Sjedinjenih Američkih Država u oblasti energetike, infrastrukture i nekretnina.

Član Predsjedništva BiH Komšić istaknuo je da su investicije iz Sjedinjenih Američkih Država dobrodošle, ne samo zbog njihovog ekonomskog značaja, već i kao pokazatelj sigurnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, što može predstavljati dodatni podsticaj i drugim investitorima.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o aktuelnim procesima u vezi s izborom novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao i o nužnosti nastavka razgovora o reformskim zakonskim rješenjima koja bi doprinijela unapređenju investicijskog ambijenta i privlačenju novih investicija u Bosnu i Hercegovinu.