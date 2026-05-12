Kolumnista "New York Timesa" tvrdi da je seksualno zlostavljanje Palestinaca rašireno u izraelskom pritvorskom sistemu Tekst NYT-a uključuje svjedočenja bivših pritvorenika koji tvrde da su tokom pritvora bili izloženi silovanju, premlaćivanju, prijetnjama seksualnim nasiljem i ponižavanju

U kolumni objavljenoj u nedjelju pod naslovom "The Silence That Meets the Rape of Palestinians", kolumnista Nicholas Kristof naveo je da je razgovarao s 14 palestinskih muškaraca i žena koji su opisali seksualne napade i drugo zlostavljanje tokom pritvora ili napada izraelskih snaga i doseljenika.

Kristof je napisao da "nema dokaza da izraelski lideri naređuju silovanja", ali je ustvrdio da su izraelske vlasti izgradile "sigurnosni aparat u kojem je seksualno nasilje postalo", pozivajući se na izvještaj UN-a.

Kristof se pozvao na izvještaje organizacija, uključujući Euro-Med Human Rights Monitor, Save the Children, B’Tselem i Committee to Protect Journalists, koje dokumentuju navode o seksualnom zlostavljanju i maltretiranju palestinskih pritvorenika.

Kristof je također naveo izvještaj UN-a na 49 stranica objavljen prošle godine, u kojem se Izrael optužuje da Palestince "sistematski" podvrgava "seksualiziranoj torturi".

U tekstu se dalje tvrdi da su neki bivši pritvorenici nakon puštanja upozoreni od izraelskih vlasti da javno ne govore o navodnim zlostavljanjima.