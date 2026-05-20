Kolumbijski predsjednik izraelskog ministra nazvao "nacistom" zbog snimka kojim ismijava pritvorene aktiviste flotile

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro kritikovao je u srijedu izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i uporedio njegovo ponašanje s ponašanjem "pravog naciste", nakon što je ministar objavio snimak kojim ismijava pritvorene međunarodne humanitarne aktiviste.

Diplomatske tenzije uslijedile su nakon što je izraelska mornarica presrela Globalnu flotilu Sumud", humanitarni konvoj s oko 430 međunarodnih volontera koji su pokušavali probiti blokadu Pojasa Gaze.

Video koji je podijelio Ben-Gvir prikazuje vezane aktiviste koji kleče dok ih obrađuju u luci Ashdod, što je odmah izazvalo osude širom svijeta.

"Državni ministar Ben-Gvir ponaša se kao pravi nacista", napisao je Petro na svom nalogu na društvenoj mreži X.



"Tako je tretirao naše sugrađane samo zato što su željeli zaustaviti genocid u Gazi."

Na videosnimku objavljenom online vidi se kako Ben-Gvir nosi i maše velikom izraelskom zastavom dok prolazi među stotinama aktivista s lisicama na rukama koji su prisiljeni klečati s glavama spuštenim prema podu u improvizovanom pritvorskom objektu.

Dok je u pozadini svirala izraelska himna, video je bio praćen porukom ministra: "Dobrodošli u Izrael". U jednom trenutku snimka, pripadnici sigurnosnih snaga odmah su oborili na tlo vezanog aktivistu koji je uzviknuo "Slobodna Palestina".

Među pritvorenima bili su državljani više od 45 zemalja, uključujući nekoliko kolumbijskih državljana, kao i poznate osobe poput sestre irskog predsjednika. Aktivisti su navodno pokrenuli štrajk glađu, tvrdeći da je njihovo pritvaranje u međunarodnim vodama nezakonit čin piraterije.

Međunarodna reakcija podstakla je odgovor izraelskog premijera Benjamin Netanyahu, koji je u srijedu pokušao ublažiti diplomatske posljedice.

Iako je Netanyahu branio vojno presretanje, tvrdeći da Izrael ima "svako pravo spriječiti provokativne flotile pristalica Hamasovog terorizma da uđu u naše teritorijalne vode", jasno je distancirao svoj ured od postupaka ministra nacionalne sigurnosti.

"Način na koji je ministar Ben-Gvir tretirao aktiviste flotile nije u skladu s vrijednostima i standardima Države Izrael", naveo je Netanyahu u zvaničnom saopćenju, dodajući da je naredio vlastima da što prije ubrzaju deportaciju aktivista.

Globalna flotila Sumud isplovila je prošle sedmice s turske obale natovarena humanitarnom pomoći, s ciljem skretanja globalne pažnje na ozbiljne nestašice hrane, lijekova i smještaja u Gazi.