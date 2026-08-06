Kolumbijske vlasti presrele vozilo s eksplozivom uoči inauguracije novoizabranog predsjednika Vlasti za navodnu zavjeru u jugozapadnom departmanu Cauca optužuju komandanta disidentske frakcije FARC-a

Kolumbijske vlasti u srijedu su presrele i neutralizirale putničko vozilo natovareno eksplozivom u jugozapadnom departmanu Cauca, dok su sigurnosne mjere ostale na najvišem nivou uoči inauguracije novoizabranog predsjednika Abelarda de la Esprielle.

Vozilo je zaustavljeno na Panameričkoj magistrali u blizini sela San Rafael. Policija je potom izvela kontroliranu eksploziju nakon što je u vozilu pronađen eksploziv, izjavio je ministar odbrane Pedro Arnulfo Sanchez.

"Preliminarna istraga pokazuje da je operaciju koordinirao 'Max Max', komandant disidentske frakcije predvođene osobom poznatom pod nadimkom 'Mordisco', jedan od glavnih vođa disidentskih grupa Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC)“, rekao je Sanchez.

Vlasti navode da je eksploziv bio namijenjen za napade na civile i pripadnike sigurnosnih snaga.

Vlada je ponudila nagradu do 500 miliona kolumbijskih pezosa (oko 157.000 američkih dolara) za informacije koje bi dovele do hapšenja "Maxa Maxa".

Sanchez je kazao da je ova akcija pokazala efikasnost sigurnosnog plana koji su Ministarstvo odbrane i oružane snage proveli u koordinaciji s regionalnim vlastima uoči predsjedničke inauguracije, zakazane za petak u gradu Cali.

Dodao je da će sigurnosne operacije širom jugozapadne Kolumbije biti nastavljene uz pojačane mjere sigurnosti te pozvao građane da se oslanjaju na zvanične informacije, a ne na dezinformacije ili špekulacije.

Sigurnosne mjere posljednjih sedmica dodatno su pojačane u departmanima Cauca i Valle del Cauca nakon niza napada za koje vlasti odgovornost pripisuju disidentskim grupama FARC-a koje djeluju u tom području.

Cauca je dugo jedan od departmana Kolumbije najteže pogođenih sukobima, gdje se disidentske frakcije FARC-a, pobunjenici Nacionalne oslobodilačke vojske (ELN) i kriminalne organizacije bore za kontrolu nad rutama trgovine drogom i ilegalnim rudarskim aktivnostima.

Kolumbijske vlasti proširile su raspoređivanje vojske i policije širom regije dok se zemlja priprema za inauguraciju novoizabranog predsjednika.