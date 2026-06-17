Droga otkrivena u luci Cartagena među vrećama kafe namijenjenim izvozu u Valenciju

Kolumbijska policija zaplijenila 2,4 tone kokaina skrivenog u pošiljci kafe za Španiju Droga otkrivena u luci Cartagena među vrećama kafe namijenjenim izvozu u Valenciju

Kolumbijska policija zaplijenila je 2,4 tone kokaina koji je bio skriven u pošiljci kafe namijenjenoj izvozu u Španiju.

Prema navodima policije, narkotici su bili sakriveni među vrećama kafe i proizvodima na bazi kafe koji su iz Kolumbije trebali biti otpremljeni u špansku luku Valencia.

Snimci koje je objavila Nacionalna policija Kolumbije prikazuju policijske službenike kako pregledaju teret, testiraju sumnjive supstance i pokazuju vreće povezane sa zaplijenjenom drogom.

Direktor Nacionalne policije general William Oswaldo Rincon Zambrano izjavio je da je operacija zadala značajan udarac kriminalnim mrežama koje djeluju širom karipske regije.

Kolumbijske vlasti upozorile su da krijumčarske grupe sve češće koriste poljoprivredne izvozne proizvode, uključujući kafu i druge robe, za prikrivanje narkotika namijenjenih međunarodnim tržištima.

Zaplijenjena droga pronađena je u luci Cartagena, jednom od najvažnijih izvoznika robe iz Kolumbije prema evropskim destinacijama.