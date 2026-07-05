Mreža sudanskih ljekara navodi da je u gradu Bara zabilježeno više od 100 slučajeva ospica kod djece

Kolera, ospice i nestašica hrane ugrožavaju 200.000 ljudi u sjevernom Kordofanu u Sudanu Mreža sudanskih ljekara navodi da je u gradu Bara zabilježeno više od 100 slučajeva ospica kod djece

Više od 200.000 ljudi, uključujući preko 20.000 djece, suočava se s pogoršanom humanitarnom i javnozdravstvenom krizom u zapadnom dijelu grada Bara u sudanskoj saveznoj državi Sjeverni Kordofan, usljed epidemija kolere i ospica te akutne nestašice hrane i lijekova, upozorila je u nedjelju jedna sudanska medicinska grupa.

"Više od 200.000 ljudi, uključujući preko 20.000 djece, suočava se s izuzetno teškim humanitarnim uslovima zbog ozbiljne nestašice hrane i lijekova, dodatno pogoršane izbijanjem ospica i kolere", saopćila je Mreža sudanskih ljekara.

Grupa navodi da je u nekoliko zdravstvenih centara u Barsi zabilježeno više od 100 slučajeva ospica kod djece, kao i 45 slučajeva kolere, uz nagli pad zdravstvenih usluga i nedostatak osnovnih medicinskih zaliha.

Dodaje se da više zdravstvenih ustanova, uključujući bolnice Tayba al-Zaatari i Umm Kuraidim, trenutno radi bez ikakvih medicinskih zaliha.

Mreža je upozorila da nastavak prekida isporuke lijekova i hrane te onemogućavanje dopremanja humanitarne pomoći najavljuje humanitarnu i zdravstvenu katastrofu koja bi mogla povećati stopu smrtnosti, posebno među djecom i najranjivijim grupama.

Uputila je apel Ujedinjenim nacijama, humanitarnim i organizacijama za pomoć te zdravstvenim vlastima da hitno intervenišu isporukom lijekova, infuzionih rastvora, vakcina, medicinskih potrepština, hrane i sigurne pitke vode kako bi se zaustavilo širenje bolesti i spasile hiljade civilnih života.

U utorak je sudansko Ministarstvo zdravstva saopćilo da je u državama Sjeverni i Zapadni Kordofan zabilježeno 911 slučajeva kolere, uključujući 127 smrtnih ishoda.

Paravojne Snage za brzu podršku (RSF) kontrolišu Barau i okolna sela zapadno od grada od marta.

Sudan je u sukobu od aprila 2023. godine, kada su izbili borbe između vojske i RSF-a zbog planova o integraciji paravojnih snaga u vojsku. Rat je izazvao jednu od najgorih humanitarnih kriza na svijetu, sa desetinama hiljada poginulih i gotovo 13 miliona raseljenih osoba.