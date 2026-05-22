Klimatski alarm: Odbacivanje najgoreg scenarija ne znači da je opasnost prošla Izvještaj lista Le Monde upozorava da revizija klimatskih scenarija odražava stvarni razvoj događaja, a ne preuveličavanje rizika

Naučnici upozoravaju da odbacivanje najgoreg mogućeg klimatskog scenarija ne umanjuje prijetnju koju predstavlja globalno zagrijavanje, objavio je u petak francuski dnevni list Le Monde, prenosi Anadolu.

Prema izvještaju, klimatske projekcije i dalje izazivaju zabrinutost, iako su nedavni scenariji napustili putanju „RCP 8.5“, koja je dugo simbolizirala najgoru moguću budućnost, s projektovanim zagrijavanjem od gotovo 5°C do 2100. godine.

U izvještaju se navodi da je ovaj ekstremni scenario po strani stavio vodeći naučni komitet čiji se rad očekuje da će informisati buduće izvještaje Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC).

Međutim, naglašeno je da je prikazivanje ove promjene kao dokaza da su klimatski naučnici pogriješili – obmanjujuće.

Izvještaj citira studiju od 7. aprila koja je iznijela sedam novih putanja emisija stakleničkih plinova, osmišljenih za istraživanje mogućih klimatskih budućnosti. Napomenuto je da se nivoi emisija povezani s najekstremnijim scenarijem više ne smatraju realističnim, dok se najoptimističnije putanje također čine sve manje vjerovatnim.

Studija je pokazala da se prekoračenje praga zagrijavanja od 1,5°C sada smatra neizbježnim. Iako se čini da se svijet udaljava od apsolutno najgoreg scenarija, on se također sve više udaljava od najambicioznijeg cilja Pariškog sporazuma.

Prema studiji koju je istakao Le Monde, projektuje se da će globalno zagrijavanje dostići oko 3,5°C do 2100. godine, što je za oko 1°C niže od prethodnih procjena.

Glavni autor studije, Detlef van Vuuren, istraživač u Holandskoj agenciji za procjenu životne sredine, upozorio je da bi nivoi zagrijavanja uporedivi s onima projektovanim pod bivšim scenarijem RCP 8.5 još uvijek mogli biti dostignuti do 2150. godine.

Izvještaj je dalje naglasio da ova revizija odražava stvarni razvoj događaja, a ne preuveličavanje klimatskih rizika, navodeći pad troškova obnovljive energije i usvajanje politika energetske tranzicije u mnogim zemljama.

U međuvremenu, klimatolog Michael Mann upozorio je da bi čak i zagrijavanje od 3,5°C do 2100. godine imalo katastrofalne globalne posljedice, ukazujući na trenutne uticaje klimatskih promjena, uključujući toplotne valove, suše, šumske požare i poplave, u trenutku kada se globalne temperature već približavaju pragu od 1,5°C.