Xi Jinping se u Šangaju sastao s generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterresom tokom Svjetske konferencije o umjetnoj inteligenciji

Kineski predsjednik Xi najavio produbljivanje saradnje s UN-om i podršku svjetskom miru Xi Jinping se u Šangaju sastao s generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterresom tokom Svjetske konferencije o umjetnoj inteligenciji

Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je u petak da će Peking produbiti saradnju s Ujedinjenim nacijama i nastaviti doprinositi očuvanju svjetskog mira i razvoja.

Xi je to rekao tokom sastanka s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterresom, koji boravi u Šangaju povodom Svjetske konferencije o umjetnoj inteligenciji 2026. i sastanka na visokom nivou o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom.

Prema saopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova, Xi je rekao da je Guterres tokom protekle decenije odlučno predvodio Ujedinjene nacije u očuvanju multilateralizma, suočavanju s globalnim izazovima poput klimatskih promjena, unapređenju globalnog upravljanja u novim oblastima, uključujući umjetnu inteligenciju, te promoviranju reforme UN-a.

Dodao je da Kina visoko cijeni njegov rad.

“Kina će, kao i uvijek, produbljivati saradnju s Ujedinjenim nacijama, unapređivati svjetski mir i razvoj te graditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo“, rekao je Xi.

Naglasio je da se međunarodna zajednica suočava sa sve većom nestabilnošću i neizvjesnošću te istakao važnost istinskog multilateralizma i jačanja uloge i položaja Ujedinjenih nacija.

Pozvao je države da štite pravednost i pravdu, poštuju principe Povelje UN-a i međunarodnog poretka uspostavljenog nakon Drugog svjetskog rata, prihvate inovacije, preuzmu odgovornost i proaktivno djeluju u rješavanju globalnih izazova.

“Velike sile trebaju preuzeti veću odgovornost i pokazati širu viziju“, rekao je Xi, dodajući da Kina dosljedno nastoji promovirati miran suživot velikih sila i doprinijeti većoj stabilnosti u svijetu.

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izjavio je da će Ujedinjene nacije ojačati saradnju s Kinom, protiviti se unilateralizmu i protekcionizmu, podržavati Povelju UN-a i međunarodno pravo, promovirati multipolarni svijet i štititi zajedničke interese međunarodne zajednice.