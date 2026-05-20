Kineski par uhapšen zbog špijuniranja na njemačkim univerzitetima Cilj je bio prikupljanje "naučnih informacija o visokotehnološkim tehnologijama s vojnom primjenom", saopćilo je Savezno tužilaštvo

Njemačke vlasti uhapsile su dvojicu osumnjičenih u Minhenu zbog navodne špijunaže u korist kineskih obavještajnih službi, pri čemu su meta bili istraživači na univerzitetima i prikupljanje osjetljivih naučnih podataka o tehnologijama s potencijalnom vojnom primjenom, javlja Anadolu.



Par, koji su njemački državljani, navodno je kontaktirao istraživače na njemačkim univerzitetima u ime kineske obavještajne agencije.

Prema dostavljenim informacijama, njihov cilj je bio prikupljanje "naučnih informacija o visokotehnološkim tehnologijama s vojnom primjenom".

Istovremeno s hapšenjima, operacije su se odvijale u nekoliko njemačkih pokrajina - Baden-Wurttemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Donja Saksonija i Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Prema podacima Saveznog tužilaštva u srijedu, operacije su bile usmjerene na osobe navedene kao svjedoci, a ne kao osumnjičeni.

U Minhenu su pretreseni domovi i radna mjesta dvojice uhapšenih osoba.



Kontakti navodnih špijuna uključivali su "posebno profesore iz oblasti zrakoplovnog inženjerstva, računarstva i vještačke inteligencije", saopćile su vlasti.

Navodi se da su se optuženi predstavljali i kao prevodioci i kao zaposleni u proizvođaču automobila.

"Neki naučnici su namamljeni u Kinu pod izgovorom da drže plaćena predavanja civilnoj publici. Međutim, u stvarnosti su takva predavanja potom održana predstavnicima državnih odbrambenih kompanija", saopćilo je Savezno tužilaštvo.

Uhapšeni par bi trebalo da se kasnije tog dana pojavi pred istražnim sudijom Saveznog suda pravde, koji će im uručiti naloge za hapšenje i odlučiti o pritvoru.