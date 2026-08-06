Otkriće dugo traženog "glueballa" predstavlja veliki korak u fizici čestica nakon 15 godina istraživanja

Kineski istraživači potvrdili postojanje novog oblika materije Otkriće dugo traženog "glueballa" predstavlja veliki korak u fizici čestica nakon 15 godina istraživanja

Kineski istraživači potvrdili su postojanje "glueballa", dugo teoretski predviđenog novog oblika materije, objavila je kineska državna novinska agencija Xinhua.

Otkriće je ostvarila međunarodna istraživačka saradnja predvođena Kinom u okviru eksperimenta Beijing Spectrometer III (BESIII) na Pekinškom sudaraču elektrona i pozitrona, saopćio je Institut za fiziku visokih energija pri Kineskoj akademiji nauka.

Naučnici su 2011. godine prvi put detektirali česticu poznatu kao X(2370). Naknadna istraživanja, uključujući mjerenja završena 2024. godine, pokazala su da se njena svojstva podudaraju s predviđenim osobinama "glueballa".

U najnovijem istraživanju tim je identificirao više novih načina raspada čestice i potvrdio njenu ključnu karakteristiku "singleta okusa", što je, prema riječima istraživača, najjači dokaz do sada da je X(2370) uglavnom "glueball".

Standardni model fizike čestica predviđa da gluoni, čestice koje povezuju kvarkove unutar protona i neutrona, također mogu međusobno da se povezuju i formiraju "glueball".

Istraživači su naveli da ovo otkriće predstavlja najjasniji eksperimentalni dokaz u gotovo pet decenija potrage za "glueballima".