Kineski i američki trgovinski pregovarači pozvali na proširenje pragmatične saradnje uoči Trumpove posjete Kineski vicepremijer He Lifeng održao videopoziv s američkim ministrom finansija Scottom Bessentom i trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom

Visoki kineski i američki ekonomski zvaničnici i trgovinski pregovarači u četvrtak su pozvali na dublju saradnju i bolje upravljanje trgovinskim tenzijama, dok obje strane nastoje stabilizirati odnose uoči posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini sredinom maja.

Kineski vicepremijer He Lifeng održao je videopoziv s američkim ministrom finansija Scottom Bessentom i američkim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom, javila je kineska državna novinska agencija Xinhua. Zvaničnici su razgovarali o načinima unapređenja ekonomskih i trgovinskih odnosa između Kina i Sjedinjene Američke Države.

Razgovori su opisani kao iskreni, detaljni i konstruktivni, s fokusom na provedbu ključnih dogovora koje su lideri dviju zemalja postigli tokom ranijih susreta, uključujući sastanak u oktobru 2025. u Busanu u Južnoj Koreji.

Zvaničnici su također razgovarali o načinima rješavanja međusobnih zabrinutosti i proširenju onoga što su nazvali pragmatičnom saradnjom.

Peking je iznio zabrinutost zbog nedavnih američkih trgovinskih ograničenja usmjerenih na kineske industrije, što ukazuje na nastavak tenzija uprkos naporima da se održi dijalog.

Ipak, obje strane su se složile da nastave koristiti bilateralni mehanizam za ekonomske i trgovinske konsultacije kako bi gradile konsenzus i upravljale razlikama.