Kineski brodovi prošli kroz Hormuški moreuz prema iranskom protokolu upravljanja Agencija Fars, pozivajući se na upućeni izvor, navodi da je prolaz omogućen nakon što su brodovi poštovali iranski protokol upravljanja moreuzom

Kineski brodovi počeli su prolaziti kroz Hormuški moreuz u srijedu navečer prema iranskom protokolu upravljanja, javila je u četvrtak agencija Fars News, pozivajući se na upućeni izvor.

Izvor je naveo da je brodovima dopušten prolaz kroz strateški plovni put nakon što su se pridržavali iranskog protokola upravljanja moreuzom.

Dodaje se da je prolazak kineskih brodova omogućen na osnovu dubokih odnosa između dvije zemlje i strateškog partnerstva, kao i nakon angažmana kineskog ministra vanjskih poslova i kineskog ambasadora u Iranu.

Objava je uslijedila nakon što su podaci platforme za praćenje brodova Marine Traffic pokazali da su najmanje četiri broda povezana s Kinom prošla kroz moreuz u posljednja 24 sata koristeći iranski sigurni pomorski koridor.

Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte i gasa, ostao je praktično zatvoren za većinu brodova od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru, što je ozbiljno poremetilo globalne tokove energije i tereta.

Primirje između SAD-a i Irana stupilo je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.