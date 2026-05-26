Kina upozorila SAD, Indiju, Japan i Australiju na blokovsku konfrontaciju Reakcija Pekinga uslijedila nakon što je New Delhi ugostio najviše diplomate Quad saveza

Kina je u utorak kritikovala Quad savez SAD-a, Indije, Japana i Australije, upozorivši grupu da ne cilja druge zemlje.

“Ne podržavamo isključive male krugove niti blokovsku konfrontaciju, i nijedna saradnja ne bi trebala potkopavati međusobno povjerenje i saradnju među zemljama u regionu”, rekla je glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning na brifingu za medije u vrijeme kada su se najviši diplomati Quada sastali u utorak.

“Oduvijek smo vjerovali da saradnja između zemalja treba doprinositi regionalnom miru, stabilnosti i prosperitetu i ne bi trebala ciljati nijednu treću stranu”, dodala je.

Indijski ministar vanjskih poslova S. Jaishankar ugostio je američkog državnog sekretara Marca Rubija, australsku ministricu vanjskih poslova Penny Wong i japanskog ministra vanjskih poslova Toshimitsua Motegija na razgovorima u New Delhiju.

Četiri zemlje su najavile nove inicijative u oblasti pomorskog nadzora, lanaca snabdijevanja kritičnim mineralima i energetske sigurnosti.

U saopćenju, ministri vanjskih poslova Quada također su naveli da su i dalje ozbiljno zabrinuti zbog situacije u spornom Južnokineskom i Istočnokineskom moru.

“Ističemo naše snažno protivljenje bilo kakvim destabilizirajućim ili jednostranim potezima, uključujući upotrebu sile ili prisile, koji ugrožavaju mir i stabilnost u regionu”, dodali su.

Quad, osnovan 2007. godine, posljednjih godina je proširio saradnju usred rastućih tenzija s Kinom u Indo-Pacifiku.

Mao je također odgovorila na izjave glavnog sekretara japanskog kabineta Minoru Kihare, koji je rekao da japanska isključivo odbrambena politika ostaje nepromijenjena i odbacio kineske tvrdnje o japanskom neomilitarizmu kao neutemeljene.

Pozvala je Japan da izvuče duboke pouke iz historije, poštuje svoju obavezu mira i kroz konkretne poteze pridobije povjerenje svojih azijskih susjeda i međunarodne zajednice.

“Ono što Japan radi mnogo je važnije od onoga što govori”, dodala je.