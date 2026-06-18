Reakcija Pekinga uslijedila je nakon primjedbi generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea o podršci Kine Rusiji u vezi s ukrajinskim konfliktom

Kina traži od NATO-a da „ozbiljno promisli“ o svojoj ulozi u pogledu mira i stabilnosti u svijetu Reakcija Pekinga uslijedila je nakon primjedbi generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea o podršci Kine Rusiji u vezi s ukrajinskim konfliktom

Kina je u četvrtak pozvala NATO da „ozbiljno promisli“ o svojoj ulozi u održavanju globalnog mira i stabilnosti, nakon primjedbi generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea da savezi pomno prate podršku Pekinga Rusiji u ratu u Ukrajini.

„NATO treba da se pozabavi svojom pogrešnom percepcijom Kine i prestane sa podsticanjem konfrontacije i prebacivanjem krivice“, izjavio je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian na konferenciji za novinare u Pekingu.

Upitan o Rutteovim komentarima, Lin je rekao da bi NATO trebao preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom okruženju.

„Kao relikt Hladnog rata, on mora ozbiljno promisliti o tome kakvu je ulogu odigrao i s kakvim uticajem na mir i stabilnost u današnjem svijetu“, kazao je Lin.

Rutte je u srijedu novinarima rekao da NATO „konstantno pokušava pratiti šta tačno Kina radi“, kada je upitan o izvještajima da Peking obučava Rusiju.

„Kada je riječ o Kini, ono što naravno znamo jeste zaobilaženje sankcija, roba s dvostrukom namjenom, itd. Nismo naivni. Pratimo sve do detalja“, izjavio je on.

Lin je naveo da je Kina „zadržala objektivan i pravedan stav, dosljedno ulažući aktivne napore u pravcu okončanja neprijateljstava i promovisanja mirovnih pregovora“ u vezi s ratom u Ukrajini.

Peking nije „obezbijedio smrtonosno oružje nijednoj strani u sukobu i uveo je strogu kontrolu nad artiklima s dvostrukom namjenom“, dodao je on.

– Šefovi sigurnosti BRICS-a sastaju se u Indiji Odvojeno, 16. sastanak savjetnika za nacionalnu sigurnost i visokih predstavnika za nacionalnu sigurnost zemalja BRICS-a održat će se u ponedjeljak i utorak u New Delhiju.

Prema saopštenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova, kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi prisustvovat će ovom sastanku.

Tokom okupljanja, Kina će s ostalim članicama BRICS-a razgovarati o međunarodnoj sigurnosnoj situaciji, glavnim regionalnim i globalnim pitanjima, te odgovorima na konvencionalne i nekonvencionalne sigurnosne izazove, saopštilo je ministarstvo.

Ministarstvo je navelo da su zemlje BRICS-a „posvećene očuvanju svjetskog mira, promovisanju zajedničkog razvoja, praktikovanju multilateralizma i omogućavanju pravednijeg i pravičnijeg globalnog upravljanja“ usred sve nestabilnijeg međunarodnog okruženja.