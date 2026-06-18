Portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova kaže da međunarodna zajednica pomno prati kako provođenje sporazuma iz prve faze, tako i pripreme za drugu rundu pregovora

Kina traži od Izraela da podrži mirovni sporazum SAD-a i Irana Portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova kaže da međunarodna zajednica pomno prati kako provođenje sporazuma iz prve faze, tako i pripreme za drugu rundu pregovora

Kina je u četvrtak pozvala Izrael da „učini više kako bi pomogao“ u implementaciji novog sporazuma između SAD-a i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, prenosi Anadolu.

Napominjući da Izrael još uvijek nije obustavio svoje vojne operacije u Libanu i da je Iran javno poručio kako bi to moglo usporiti implementaciju sporazuma, portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian izjavio je na konferenciji za novinare da ovaj sporazum pruža povoljne uslove za ublažavanje tenzija na Bliskom istoku.

Dodao je da međunarodna zajednica pomno prati kako provođenje sporazuma iz prve faze, tako i pripreme za drugu rundu pregovora.

„U ovoj kritičnoj fazi, relevantne strane, uključujući Izrael, moraju pratiti nadmoćni trend mira i stabilnosti u regiji i učiniti više kako bi pomogle Iranu i SAD-u da implementiraju sporazum i promovišu pregovore o drugoj fazi, umjesto da rade suprotno“, rekao je Lin novinarima u Pekingu.

Lin je dodao da je Kina spremna nastaviti koristiti svoj uticaj i neumorno raditi s ostatkom svijeta na ranom ostvarivanju trajnog mira i stabilnosti na Bliskom istoku.

Lin je kazao da potpisivanje sporazuma iz prve faze između SAD-a i Irana ima „pozitivan značaj za ublažavanje tenzija i konsolidaciju zamaha za prekid vatre“.

Prema tvrdnjama Pakistana, koji je posredovao između dviju zaraćenih strana, sporazum je stupio na snagu s „trenutnim dejstvom“ nakon što su ga američki predsjednik Donald Trump i njegov iranski kolega, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, elektronski potpisali ove sedmice.

„Kina to pozdravlja“, rekao je Lin, pozivajući obje strane da „poštuju duh ugovora i iskreno ispunjavaju svoje obaveze“.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je objavio potpisivanje pakta, izjavio je da će Iran odmah „ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Američke Države će odmah ukinuti pomorsku blokadu“.

Sharif je također potpisao ovaj sporazum.