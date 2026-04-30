Kina: Tajvan najveći rizik u odnosima Washingtona i Pekinga Šef kineske diplomatije Wang Yi prvi put telefonom razgovarao s američkim kolegom Marcom Rubiom od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je u četvrtak svom američkom kolegi Marcu Rubiju da je Tajvan najveći rizik u odnosima između Kina i Sjedinjene Američke Države.

Wang je prenio tu poruku tokom telefonskog razgovora s Rubiom, navodi se u saopćenju koje je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, objavila glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning.

"Pitanje Tajvana tiče se ključnih interesa Kine i predstavlja najveći rizik u kinesko-američkim odnosima. Američka strana treba ispuniti svoje obaveze i donijeti ispravnu odluku kako bi se otvorio novi prostor za saradnju Kine i SAD-a i dali odgovarajući doprinosi svjetskom miru", rekao je Wang.

Naglasio je da su odnosi između Kine i SAD-a u osnovi ostali stabilni pod strateškim vodstvom njihovih lidera, opisujući diplomatiju na nivou šefova država kao sidro bilateralnih odnosa.

Dodao je da održavanje te stabilnosti služi interesima obje zemlje i u skladu je s globalnim očekivanjima.

Kineski diplomata također je pozvao na jačanje saradnje i unapređenje rješavanja sukoba, sugerirajući da obje strane trebaju raditi na uspostavljanju strateških, konstruktivnih i stabilnih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju i mirnoj koegzistenciji.

Izjave Wanga dolaze u trenutku kontinuiranih geopolitičkih tenzija između dvije sile, pri čemu Tajvan ostaje ključno pitanje u širim raspravama o sigurnosti, suverenitetu i regionalnoj stabilnosti.

Sve to dolazi uoči planirane posjete američkog predsjednika Donald Trump Kini 14. i 15. maja, prema navodima Bijele kuće, iako Peking još nije potvrdio datume.

Ovo je ujedno bio prvi javno potvrđeni razgovor dvojice šefova diplomatije od kada su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli rat protiv Iran.