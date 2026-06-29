Broj poginulih u dva snažna zemljotresa prošle sedmice u Venecueli porastao je u nedjelju na 1.450

Kina pruža satelitske snimke Venecueli, osigurala pomoć od 14,7 miliona dolara nakon zemljotresa Broj poginulih u dva snažna zemljotresa prošle sedmice u Venecueli porastao je u nedjelju na 1.450

Kina je obećala hitnu pomoć u vrijednosti od 100 miliona juana (oko 14,7 miliona američkih dolara) kako bi podržala odgovor Venecuele na razorni zemljotres, a istovremeno pruža satelitske snimke i tehničku podršku za operacije spašavanja i oporavka.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun rekao je novinarima u Pekingu da će pomoć uključivati hitne potrepštine te da će biti isporučena Venecueli u narednim danima.

Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je u nedjelju na 1.450, dok je 3.150 osoba povrijeđeno, a još 12.721 osoba je raseljena ili na drugi način pogođena ovom katastrofom.

Prema podacima Američkog geološkog instituta, dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodila su prošle srijede ovu južnoameričku državu u razmaku od 39 sekundi.

"Na osnovu pomoći koju smo već pružili, želimo osigurati hitnu materijalnu pomoć u vrijednosti od 100 miliona RMB-a. Ona će biti iskorištena za odgovor na zemljotres, ali i za obnovu nakon zemljotresa", rekao je Guo.

Ovaj paket pomoći namijenjen je podršci i hitnim humanitarnim potrebama i dugoročnijim naporima obnove u područjima pogođenim zemljotresom.

Kina je također dostavila satelitske snimke područja pogođenih katastrofom kako bi pomogla venecuelanskim vlastima u procjeni štete, koordinaciji spasilačkih operacija i planiranju aktivnosti pružanja pomoći.

Osim državne pomoći, kineske kompanije koje posluju u Venecueli i udruženja koja predstavljaju kinesku zajednicu u inostranstvu dobrovoljno su donirala prijeko potrebnu mehanizaciju i medicinski materijal, rekao je Guo.

Također su organizirali spasilačke timove koji pomažu lokalnim službama za hitne intervencije u potrazi za preživjelima na pogođenim područjima.

Zemljotres je izazvao veliku materijalnu štetu u dijelovima Venecuele, što je potaknulo akcije pomoći koje provode nacionalne vlasti i međunarodni partneri.