Kina pred Trumpovu posjetu poručila da je Tajvan "centralni interes" Pekinga

Kina je u četvrtak poručila da je Tajvan "centralni dio" njenih ključnih interesa uoči planirane posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu kasnije ovog mjeseca, javlja Anadolu.

"Tajvansko pitanje je u srži kineskih ključnih interesa i temelj političkog temelja kinesko-američkih odnosa", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian tokom redovne konferencije za novinare u Pekingu, objavio je državni "Global Times".

Trump bi trebao posjetiti Kinu 14. i 15. maja, gdje se očekuje da će održati samit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

"Poštivanje principa jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka komunikea, te poštivanje obaveza koje su uzastopne američke administracije preuzele po pitanju Tajvana, međunarodne su obaveze koje američka strana mora ispuniti", dodao je Lin.

Washington ostaje glavni dobavljač oružja za Taipei. Trumpova administracija je prošle godine odobrila rekordnu prodaju oružja od 11 milijardi dolara (9,40 milijardi eura), što je izazvalo proteste Pekinga, koji je također sankcionirao nekoliko američkih firmi za proizvodnju oružja i njihovo osoblje.

Tajvan je primio posljednju pošiljku svoje flote od 108 tenkova, vrijedne oko 1,28 milijardi dolara (1,09 milijardi eura), koje je kupio od SAD-a prošlog mjeseca.

Glasnogovornik je rekao da Kina i SAD održavaju komunikaciju o Trumpovoj planiranoj posjeti Kini, kada je upitan o izvještaju "Wall Street Journala" da obje strane razmatraju pokretanje službenih razgovora o vještačkoj inteligenciji tokom mogućeg samita.