Peking pozdravio potpisivanje početnog sporazuma između predsjednika SAD-a i Irana, očekuje racionalan i praktičan pristup u predstojećim pregovorima

Kina pozvala SAD i Iran da poštuju duh Islamabadskog memoranduma o razumijevanju Peking pozdravio potpisivanje početnog sporazuma između predsjednika SAD-a i Irana, očekuje racionalan i praktičan pristup u predstojećim pregovorima

Kina je u četvrtak pozvala Washington i Teheran da poštuju duh Islamabadskog memoranduma o razumijevanju koji su potpisali američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian.

"Potpisivanje sporazuma prve faze između SAD-a i Irana ima pozitivan značaj za smanjenje tenzija i učvršćivanje zamaha za prekid vatre", rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian novinarima u Pekingu.

Prema navodima Pakistana, koji posreduje između dvije zaraćene strane od 8. aprila, nekoliko sedmica nakon što su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana, Islambadski memorandum o razumijevanju stupio je na snagu s trenutnim učinkom nakon što su ga Trump i Pezeshkian elektronski potpisali u noći između srijede i četvrtka.

"Kina to pozdravlja", rekao je Lin, pozivajući obje strane da poštuju duh sporazuma i ozbiljno ispune svoje obaveze.

"Sila nije rješenje. Pregovori na ravnopravnoj osnovi su pravi izbor", rekao je Lin.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je objavio potpisivanje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju, rekao je da će Iran odmah ponovo otvoriti Hormuški moreuz, a Sjedinjene Američke Države će odmah ukinuti pomorsku blokadu.

"Nadamo se da će i SAD i Iran drugoj fazi pregovora pristupiti racionalno i praktično, radeći u istom smjeru kako bi se postigli rezultati", rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova.