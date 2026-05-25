Kina pozvala Njemačku da prestane slati "pogrešne signale" Tajvanu Poziv Pekinga Berlinu dolazi u trenutku kada međustranačka njemačka delegacija posjećuje ostrvo, koje Kina smatra svojim

Kina je u ponedjeljak upozorila Njemačku da ne šalje "pogrešne signale separatističkim snagama" na Tajvanu, javlja Anadolu.

"Postoji samo jedna Kina na svijetu, a Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije", rekla je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning novinarima u Pekingu.

Mao je odgovarao na pitanje o izvještajima da je međustranačka delegacija iz Njemačke posjetila Taipei, koji Kina smatra svojom "otcijepljenom provincijom", a jedan predstavnik je opisao Tajvan kao "važnog partnera za Njemačku".

Taipei insistira na svojoj nezavisnosti od 1949. godine.

"Kina se čvrsto protivi bilo kakvoj službenoj interakciji između kineske regije Tajvan i zemalja koje imaju diplomatske odnose s Kinom", rekla je Mao.

"Princip jedne Kine je dobro priznata norma u međunarodnim odnosima i prevladavajući međunarodni konsenzus. To je također politički temelj za odnose Kine i Njemačke", dodala je.

"Pozivamo određene ljude iz Njemačke da se pridržavaju principa jedne Kine i prestanu slati pogrešne poruke separatističkim snagama za nezavisnost Tajvana", rekla je Mao, upozoravajući da će tajvanska vladajuća Demokratska progresivna stranka "pokušati pribaviti vanjsku podršku za svoju agendu nezavisnosti sigurno završiti neuspjehom".

Njemačka delegacija će se u utorak sastati s tajvanskim liderom Williamom Lai Ching-teom i očekuje se da će ostati na ostrvu do 31. maja.