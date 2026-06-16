Ministar vanjskih poslova Wang Yi pozvao članice SCO-a da ojačaju koordinaciju i podrže diplomatska rješenja regionalnih sukoba

Kina pozvala Šangajsku organizaciju za saradnju da promoviše mir i stabilnost na Bliskom istoku Ministar vanjskih poslova Wang Yi pozvao članice SCO-a da ojačaju koordinaciju i podrže diplomatska rješenja regionalnih sukoba

Kina je pozvala članice Šangajske organizacije za saradnju (SCO) da preuzmu veću ulogu u promovisanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku u jeku rastućih regionalnih tenzija, prema državnim medijima.

Obraćajući se sastanku svojih kolega iz SCO-a u Tianjinu, ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je da bi grupa trebala održavati svoju posvećenost regionalnoj sigurnosti i doprinijeti diplomatskim naporima usmjerenim na ublažavanje sukoba na Bliskom istoku.

Prema medijskoj kući "China Daily", Wang je pozvao države članice SCO da promovišu mir i stabilnost na Bliskom istoku i da podrže politička i diplomatska rješenja regionalnih sporova.

Naglasio je da bi blok trebao raditi zajedno na očuvanju međunarodne pravičnosti i pravde, istovremeno odgovarajući na rastuće geopolitičke izazove.

Wang je rekao da SCO treba nastaviti promovisati "Šangajski duh" međusobnog povjerenja, obostrane koristi, jednakosti, konsultacija i poštovanja kulturne raznolikosti. Također je pozvao na jaču koordinaciju među državama članicama u regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Ove izjave dolaze u trenutku kada Kina intenzivira diplomatski angažman po pitanjima Bliskog istoka, zagovarajući dijalog i pregovore za rješavanje regionalnih sukoba. Peking je također izrazio podršku prekidima vatre i političkim rješenjima u tekućim krizama širom regiona.

Osnovan 2001. godine, SCO je najveća regionalna organizacija na svijetu po geografskom obimu i broju stanovnika. Deset punopravnih članica, odnosno Kina, Rusija, Indija, Pakistan, Iran, Bjelorusija, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, predstavlja oko 3,5 milijardi ljudi, odnosno oko 40 posto svjetske populacije.

Grupa sve više nastoji preuzeti veću ulogu u rješavanju regionalne sigurnosti, ekonomske saradnje i razvojnih izazova širom Evroazije.