Kina poziva na suzdržanost zbog nastavka izraelskih napada na Liban uprkos američko-iranskom mirovnom sporazumu

Riyaz Khaliq Khaliq
16. juni 2026.•Ažuriranje: 16. juni 2026.
Kina je u utorak ponovila poziv na suzdržanost nakon što je Izrael nastavio zračne napade na Liban uprkos preliminarnom mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana, koji također predviđa obustavu izraelske vojne kampanje na libanskoj teritoriji.
"Kina je duboko zabrinuta zbog situacije između Libana i Izraela. Suverenitet i sigurnost Libana ne smiju biti narušavani", rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian novinarima u Pekingu.
"Pozivamo sve relevantne strane da pokažu suzdržanost u riječima i djelima, podrže opredjeljenje za mir, iskreno provedu sporazume o prekidu vatre, ostvare sveobuhvatan i trajan prekid vatre te stvore uslove za mir i stabilnost širom Bliskog istoka", dodao je.
Libanski novinar ranjen je u ponedjeljak od gelera izraelske granate na jugu Libana, što je prva prijavljena žrtva nakon što su Iran i SAD objavili postizanje sporazuma s Iranom o okončanju vojnih operacija na više frontova, uključujući i Liban.
Ceremonija potpisivanja sporazuma zakazana je za petak u Švicarskoj.
Lin je također rekao da Kina "komunicira s relevantnim stranama i da će nastaviti štititi kineske brodove i članove posada koji se nalaze u Hormuškom moreuzu".
"Hormuški moreuz je međunarodni plovni prolaz i obnova sigurne i slobodne plovidbe služi interesima svih strana", dodao je.