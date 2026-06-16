Peking je duboko zabrinut zbog situacije, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, ističući da se suverenitet i sigurnost Libana ne smiju narušavati

Kina poziva na suzdržanost zbog nastavka izraelskih napada na Liban uprkos američko-iranskom mirovnom sporazumu Peking je duboko zabrinut zbog situacije, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, ističući da se suverenitet i sigurnost Libana ne smiju narušavati

Kina je u utorak ponovila poziv na suzdržanost nakon što je Izrael nastavio zračne napade na Liban uprkos preliminarnom mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana, koji također predviđa obustavu izraelske vojne kampanje na libanskoj teritoriji.

"Kina je duboko zabrinuta zbog situacije između Libana i Izraela. Suverenitet i sigurnost Libana ne smiju biti narušavani", rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian novinarima u Pekingu.

"Pozivamo sve relevantne strane da pokažu suzdržanost u riječima i djelima, podrže opredjeljenje za mir, iskreno provedu sporazume o prekidu vatre, ostvare sveobuhvatan i trajan prekid vatre te stvore uslove za mir i stabilnost širom Bliskog istoka", dodao je.

Libanski novinar ranjen je u ponedjeljak od gelera izraelske granate na jugu Libana, što je prva prijavljena žrtva nakon što su Iran i SAD objavili postizanje sporazuma s Iranom o okončanju vojnih operacija na više frontova, uključujući i Liban.

Ceremonija potpisivanja sporazuma zakazana je za petak u Švicarskoj.

Lin je također rekao da Kina "komunicira s relevantnim stranama i da će nastaviti štititi kineske brodove i članove posada koji se nalaze u Hormuškom moreuzu".

"Hormuški moreuz je međunarodni plovni prolaz i obnova sigurne i slobodne plovidbe služi interesima svih strana", dodao je.