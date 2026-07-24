Peking poziva na dijalog, konsultacije za "pravilno rješavanje sporova" u regiji Zaljeva

Kina poziva na suzdržanost u Crvenom moru usred embarga i napada Huta Peking poziva na dijalog, konsultacije za "pravilno rješavanje sporova" u regiji Zaljeva

Kina je u petak pozvala na „ograničenje“ usred embarga na Saudijsku Arabiju od strane jemenske grupe Huti.

"Kina pomno prati situaciju u Crvenom moru; vjerujemo da je važno poštovati suverenitet i sigurnost svih zemalja u regionu i osigurati da međunarodna pomorska traka bude otvorena i sigurna i da je svi moraju čuvati", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian novinarima u Pekingu.

Lin je odgovarao na pitanje o Hutima koji su nametnuli embargo na saudijsku plovidbu na pomorskim rutama Crvenog mora, kao i na njihove napade na dva saudijska broda.

"Kina poziva relevantne strane da budu uzdržane, održe dijalog i konsultacije radi pravilnog rješavanja sporova i nesuglasica, izbjegavaju eskalaciju sukoba i rade na obnavljanju mira i stabilnosti u regiji Zaljeva što prije", dodao je.

Huti su rano u četvrtak rekli da su izveli vojnu operaciju ciljajući dva saudijska naftna tankera s balističkim i krstarećim projektilima, kao i dronovima.

Glasnogovornik Yahya Saree rekao je da je operacija usmjerena na saudijske tankere Encelia i Layla zbog kršenja pomorske blokade grupe, tvrdeći da su udari bili direktni udari.

Prošle nedjelje, međunarodno priznata vlada Jemena saopćila je da je spriječila iranski avion da dovrši let do međunarodnog aerodroma Sanaa, koji je pod kontrolom grupe Huti.

Kao odgovor, Huti su optužili Saudijsku Arabiju da stoji iza napada i pokrenuli raketne napade na saudijsku teritoriju, prekinuvši godine zatišja.