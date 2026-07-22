Ministar vanjskih poslova Wang Yi izjavio da je obim bilateralne trgovine između ASEAN-a i Kine u 2025. godini premašio 1 trilion dolara

Kina potvrdila posvećenost saradnji s blokom ASEAN, naglasila regionalni mir Ministar vanjskih poslova Wang Yi izjavio da je obim bilateralne trgovine između ASEAN-a i Kine u 2025. godini premašio 1 trilion dolara

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi potvrdio je u srijedu posvećenost svoje zemlje jačanju saradnje s blokom ASEAN, naglašavajući regionalni mir i razvoj, javlja Anadolu.

„Kina će nastaviti djelovati s ASEAN-om na principu mira, razvoja, saradnje i obostrane koristi kako bi ostvarila još blišu saradnju na dobrobit ljudi u ovom regionu i odgovorila na nastajuće izazove i nesigurnosti s većom solidarnošću“, rekao je Wang u svom obraćanju na ministarskoj konferenciji ASEAN-Kina u glavnom gradu Filipina, Manili.

„Zajedno, budimo oslonac regionalnog i globalnog mira i razvoja“, poručio je Wang ovom 11-članom bloku.

Kina je, dodao je Wang, postigla značajan konsenzus sa osam zemalja ASEAN-a o zajedničkoj izgradnji bilateralnih zajednica zajedničkih interesa, postavljajući čvršće temelje za izgradnju bliže zajednice zajedničkih interesa između Kine i ASEAN-a.

Sastanak dolazi usred tenzija između Kine i Filipina zbog sukoba između filipinskih pomoraca i Kineske obalske straže na spornom grebenu Second Thomas Shoal, koji je u Kini poznat kao Ren'ai Jiao, a na Filipinima kao Ayungin Shoal.

Napominjući da je obim bilateralne trgovine između ASEAN-a i Kine premašio 1 trilion dolara u 2025. godini, Wang je rekao da je Peking, između ostalog, uveo vizu za ASEAN kako bi povezanost među ljudima učinio još jednostavnijom i češćom.

„Kulturne veze i veze među ljudima između dvije strane postale su sve bliže. Put koji su naši odnosi prešli ponovo pokazuje da su međusobno poštovanje i međusobno povjerenje osnova za dobrosusjedstvo“, dodao je dalje, ističući da je „iskrenost put za saradnju“.

Filipinska ministrica vanjskih poslova Ma. Theresa P. Lazaro izjavila je da su dvije strane potvrdile svoju posvećenost „praktičnom, ka budućnosti usmjerenom i obostrano korisnom“ Sveobuhvatnom strateškom partnerstvu ASEAN-Kina.

„Istakli smo našu saradnju u okviru Akcionog plana ASEAN-Kina, uključujući borbu protiv transnacionalnog kriminala, jačanje ekonomske integracije putem Protokola o unapređenju Sporazuma o slobodnoj trgovini (FTA 3.0) između ASEAN-a i Kine, te promovisanje saradnje u digitalnoj ekonomiji“, navela je u objavi na američkoj društvenoj mreži X.

Dvije strane su također razmijenile mišljenja o raznim regionalnim i međunarodnim pitanjima u cilju podrške miru, stabilnosti i održivom razvoju, dodala je.

– Wang razgovarao o vezama i saradnji s kolegama

Wang je pozvao Australiju da radi s Kinom na održavanju pozitivne putanje u bilateralnim odnosima, rješavanju razlika putem međusobnog poštovanja i jednakosti, te poštovanju principa nemiješanja u unutrašnje stvari uz izbjegavanje dvostrukih standarda tokom sastanka održanog u utorak na marginama skupova ASEAN-a, prenosi državna novinska agencija Xinhua.

Australijska ministrica vanjskih poslova Penny Wong izjavila je da je Australija spremna unaprijediti saradnju s Kinom i rješavati razlike putem dijaloga i angažmana.

Wang je u drugom sastanku u utorak rekao kanadskoj ministrici vanjskih poslova Aniti Anand da je Kina spremna raditi s Kanadom na produbljivanju njihovog strateškog partnerstva i unošenju veće izvjesnosti u turbulentni svijet.

Anand je kazala da je Kanada spremna ojačati razmjene na visokom nivou i obostrano korisnu saradnju u oblastima koje uključuju energiju, trgovinu, finansije i borbu protiv narkotika, uz promovisanje razmjene među ljudima i rješavanje razlika putem dijaloga.

Tokom sastanka s generalnim sekretarom ASEAN-a Kao Kim Hournom, Wang je rekao da je Kina voljna ojačati saradnju s ASEAN-om, braniti legitimna prava i interese Globalnog juga, te unaprijediti „pravedniji i razumniji“ međunarodni poredak, dodajući da pitanja Južnog kineskog mora ne bi trebala postati „kamen spoticanja“ u odnosima Kine i ASEAN-a.

Dotakao se i tenzija s Filipinima, rekavši: „Određene snage unutar filipinske vojske i organa za sprovođenje zakona na moru namjerno su provocirale incidente u Južnom kineskom moru kako bi služile interesima vanjskih sila, podrivajući proces poboljšanja odnosa Kine i Filipina, kao i mir i stabilnost u Južnom kineskom moru.“

Wang je poručio da je Kina „spremna raditi s ASEAN-om na uklanjanju remetilačkih faktora“ i pozvao na brže konsultacije o Kodeksu ponašanja u Južnom kineskom moru, dok je Kao rekao da ASEAN podržava „dvokolosiječni pristup“ i bližu saradnju s Kinom u trgovini, investicijama, digitalnoj ekonomiji i drugim sektorima.

Wang i malezijski ministar vanjskih poslova Mohamad Hasan pozvali su na rano okončanje konsultacija o Kodeksu ponašanja u Južnom kineskom moru kako bi se sačuvali regionalni mir i stabilnost.

Wang je također rekao da je Peking spreman produbiti svestranu saradnju i promovisati pomorske razmjene i saradnju s Malezijom.