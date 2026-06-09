Peking poziva na deeskalaciju i postizanje sveobuhvatnog i trajnog prekida vatre

Kina poručila SAD-u, Izraelu i Iranu da vojna akcija nije rješenje za sukob na Bliskom istoku Peking poziva na deeskalaciju i postizanje sveobuhvatnog i trajnog prekida vatre

Kina je u utorak saopćila da je upotreba vojne sile od strane SAD-a, Izraela i Irana dokazala da ne može riješiti nijedan problem, naglašavajući potrebu za diplomatskim rješenjem sporova.

“Sukob SAD-a i Izraela s Iranom, koji traje više od tri mjeseca, nanio je ozbiljan udarac državama u regiji Zaljeva“, izjavio je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian u Pekingu.

“Činjenice su pokazale da vojna sredstva ne mogu riješiti nijedan problem, a proizvoljna upotreba sile samo dodatno komplikuje situaciju“, dodao je.

On je reagovao na izvještaje o kršenjima prekida vatre u Libanu od strane Izraela, uprkos pritisku SAD-a na Tel Aviv da obustavi napade.

“Pregovori između Irana i SAD-a su u ključnom trenutku. Nijedna strana ne bi smjela ponovo pokrenuti vojni sukob“, rekao je Lin, pozivajući na poštivanje suvereniteta, sigurnosti i teritorijalnog integriteta zemalja Bliskog istoka.

Pozvao je sve strane da ostanu suzdržane i da prekinu sve aktivnosti koje mogu eskalirati sukob.

“Kina poziva relevantne strane da ostanu smirene, pokažu suzdržanost, zaustave bilo kakve konfrontacijske poteze, poduzmu konkretne mjere za smirivanje situacije, rješavaju sporove političkim i diplomatskim putem te rade na ranom postizanju sveobuhvatnog i trajnog prekida vatre“, rekao je.

Ove izjave dolaze u trenutku mogućeg pogoršanja odnosa između SAD-a i Izraela, nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao Izrael da ne uzvrati na iranske raketne napade u nedjelju, što nije ispoštovano.

Tenzije su eskalirale kada je Izrael u nedjelju navečer bombardovao glavni grad Libana Bejrut, uprkos važećem prekidu vatre, što je navelo Iran da lansira rakete prema sjeveru Izraela.

Izrael je potom izveo nekoliko talasa zračnih udara na Iran, dok je Teheran odgovorio dodatnim lansiranjima projektila. Kasnije su obje strane obustavile napade.