Kina ponovo pozvala SAD i Iran na zaustavljanje eskalacije tenzija nakon novih zračnih napada Peking izrazio duboku zabrinutost zbog najnovijeg razvoja događaja u sukobu

Kina je u srijedu ponovo pozvala Washington i Teheran da zaustave dalju eskalaciju tenzija nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele nove napade na Iran.

“Kina je duboko zabrinuta zbog najnovije situacije“, izjavio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian u Pekingu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je u utorak da su američke snage izvele zračne udare na iranske vojne ciljeve kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera Apache u ponedjeljak.

Kasnije je iranski vojni štab u srijedu rano ujutro saopćio da su pokrenuti napadi na neke američke baze u regionu, kao odgovor na američke udare na jug Irana.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je SAD odlučio testirati odlučnost Teherana.

Međutim, Lin je pozvao strane u sukobu da ostanu smirene, pokažu uzdržanost, zaustave eskalaciju tenzija i preduzmu konkretne korake za njihovo ublažavanje.

Lin je zatražio od SAD-a i Irana da koriste politička i diplomatska sredstva kako bi se postiglo što ranije uspostavljanje sveobuhvatnog i trajnog prekida vatre.