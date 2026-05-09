Kina optužuje Japan za vojnu ekspanziju pod okriljem Indo-pacifičke strategije Portparol Ministarstva odbrane optužuje Japan za promovisanje blokovske konfrontacije

Kina je u subotu optužila Japan da koristi regionalnu sigurnosnu saradnju i svoju strategiju „slobodnog i otvorenog Indo-pacifika“ kao paravan za vojnu ekspanziju, upozoravajući da akcije Tokija ugrožavaju regionalni mir i stabilnost, prenose državni mediji, javlja Anadolu.

Povodom nedavnih posjeta japanske premijerke Sanae Takaichi Australiji i Vijetnamu, koje su imale za cilj jačanje sigurnosnih veza, portparol kineskog Ministarstva odbrane Jiang Bin optužio je Tokio za promovisanje blokovske konfrontacije, objavio je Global Times.

„Pod izgovorima takozvanog 'slobodnog i otvorenog Indo-pacifika' i 'sigurnosne saradnje', vladajuće vlasti u Japanu podstiču blokovsku konfrontaciju i grade 'male krugove'“, rekao je on, dodajući: „Ovo podriva stratešku sigurnost i interese drugih zemalja, te služi kao izgovor Japanu da se oslobodi ograničenja u svom vojnom razvoju, čemu se mi oštro protivimo.“

Jiang je također kritikovao pozive unutar Japana za reviziju poslijeratnog pacifističkog ustava zemlje, rekavši da takvi potezi odražavaju prelazak sa „prikrivenog vojnog jačanja na otvorene pripreme za rat“.

Upozorio je da ono što Peking opisuje kao rastući „neo-militarizam“ u Japanu predstavlja sve veću prijetnju miru u Aziji.

Kineski zvaničnik se osvrnuo i na naslijeđe Drugog svjetskog rata, napominjući da se ove godine obilježava 80. godišnjica Tokijskih procesa, na kojima su procesuirani japanski ratni lideri nakon rata.

Optužio je japanske desničarske grupe za pokušaje minimiziranja ratne agresije i veličanja osuđenih ratnih zločinaca kojima se odaje počast u svetištu Yasukuni.

Kina je pozvala Japan da se „suoči s historijom“ i poduzme konkretne korake kako bi zadobio povjerenje susjednih azijskih zemalja i šire međunarodne zajednice.

Iz Tokija nije bilo trenutne reakcije povodom najnovijeg saopštenja Kine.

U međuvremenu, Jiang je također pozvao „relevantne zemlje“ da prestanu s formiranjem blokova i stvaranjem konfrontacije između kampova.

Komentarišući nedavni samit ministara odbrane Japana i Filipina, na kojem su se obavezali na jačanje odbrambene saradnje, portparol je rekao: „Pojedini političari iz Japana i Filipina forsiraju lažne narative o pomorskim pitanjima i iznose neosnovane optužbe protiv Kine, čime je Kina snažno nezadovoljna i čemu se odlučno protivi.“