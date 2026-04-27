Kina odbacuje američke sankcije i obećava zaštitu interesa svojih kompanija Peking nazvao mjere „nezakonitim“ i pozvao Washington da prekine s praksom „zloupotrebe“

Kina je u ponedjeljak kritikovala američke sankcije usmjerene protiv kineskih kompanija, nazivajući ih „nezakonitim“ i obećavajući da će zaštititi interese svojih firmi, javlja Anadolu.

„Kina se oduvijek protivi unilateralnim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu“, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian novinarima u Pekingu.

Ministarstvo finansija SAD-a objavilo je u petak nove sankcije povezane s Iranom i izdalo opštu licencu koja dozvoljava postepeno gašenje transakcija koje uključuju kompaniju Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co.

Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott izjavio je da su ove mjere dio širih napora da se suzbije ono što Washington opisuje kao ilegalnu trgovinu iranskom naftom.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Ministarstvo finansija uvelo sankcije jednoj velikoj nezavisnoj kineskoj rafineriji — koje se često nazivaju „teapot“ rafinerijama i koje uglavnom posluju u istočnoj provinciji Shandong — kao i za gotovo 40 dodatnih subjekata.

„Kina poziva SAD da napusti pogrešnu praksu zloupotrebe sankcija i primjene jurisdikcije izvan svojih granica (long-arm jurisdiction)“, rekao je Lin.

Dodao je da će Kina „čvrsto štititi zakonska prava i interese kineskih kompanija“.