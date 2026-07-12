Povodom 10. godišnjice presude međunarodnog tribunala, Kina poručila da „čvrsto“ brani teritorijalni suverenitet i pomorska prava u Južnom kineskom moru

Kina odbacila saopćenje SAD-a, Filipina i drugih o Južnom kineskom moru Povodom 10. godišnjice presude međunarodnog tribunala, Kina poručila da „čvrsto“ brani teritorijalni suverenitet i pomorska prava u Južnom kineskom moru

Kina je u nedjelju saopćila da „čvrsto“ štiti svoj teritorijalni suverenitet te pomorska prava i interese u Južnom kineskom moru, uz „odlučne“ mjere za odbranu svojih prava kao odgovor na, kako je navela, „kršenja i provokacije“ pojedinih zemalja u tom plovnom području.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je zajedničko saopćenje Japana, Filipina, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Kanade, Estonije, Njemačke, Italije, Latvije, Litvanije, Novog Zelanda, Rumunije, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva, objavljeno povodom 10. godišnjice presude međunarodnog tribunala.

U zajedničkom saopćenju navodi se da kineske opsežne pomorske pretenzije u Južnom kineskom moru „nemaju pravni osnov“.

Filipini su dobili spor iz 2016. godine pred Stalnim arbitražnim sudom, koji je utvrdio da kineske tvrdnje o suverenitetu u Južnom kineskom moru nemaju uporište u međunarodnom pravu, no Peking odbacuje tu odluku.

Peking je poručio da ostaje posvećen očuvanju mira i stabilnosti u Južnom kineskom moru te da su njegove mjere za zaštitu prava i interesa „razumne, legitimne, profesionalne i suzdržane“.

Prema navodima ministarstva, Sjedinjene Američke Države i druge vanjske zemlje kontinuirano pojačavaju svoje vojno prisustvo u Južnom kineskom moru, pokazuju silu i „dolijevaju ulje na vatru“.

„Ovi postupci militarizacije i prisile predstavljaju glavni izazov trenutnoj situaciji u Južnom kineskom moru“, dodaje se.

Kina, kako se navodi, ne prihvata nikakvo „nametnuto“ rješenje u vezi s teritorijalnim pitanjima i sporovima o razgraničenju na moru.

„Kina ne prihvata niti priznaje ‘presudu’, te se protivi i ne prihvata bilo kakve zahtjeve ili postupke zasnovane na njoj. Teritorijalni suverenitet i pomorska prava i interesi Kine u Južnom kineskom moru neće ni pod kojim okolnostima biti pogođeni tom presudom“, saopćilo je ministarstvo.

Peking je također naveo da ostaje opredijeljen za rješavanje sporova u Južnom kineskom moru putem pregovora i konsultacija s direktno uključenim državama, na osnovu poštivanja historijskih činjenica i u skladu s međunarodnim pravom, s ciljem očuvanja mira i stabilnosti u tom području.

Kina i Filipini imaju preklapajuće teritorijalne zahtjeve u Južnom kineskom moru, jednom od najprometnijih trgovačkih pravaca u svijetu, kroz koji se godišnje odvija trgovina vrijedna više biliona dolara.