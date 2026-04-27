Kina kaže da "osuđuje nasilne činove" nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće

Riyaz Khaliq Khaliq
27 April 2026•Ažuriranje: 27 April 2026
Kina je u ponedjeljak saopštila da se protivi nasilnim činovima, nakon što su američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump evakuisani sa događaja u hotelu Washington Hilton nakon pucnjave u subotu navečer.
"Kina prati incident pucnjave. Kina se uvijek protivi i osuđuje nezakonite i nasilne činove", rekao je novinarima u Pekingu portparol Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.
Kasnije je Trump rekao da je policajac upucan u incidentu na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, DC.
Policajac je spašen.
Osumnjičeni, identifikovan kao Cole Allen, uhapšen je u hotelu Washington Hilton.
Vršilac dužnosti državnog tužioca SAD-a Todd Blanche rekao je da je Allen bio "na korak od probijanja perimetra" kada je zaustavljen.