Kina kaže da "osuđuje nasilne činove" nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće

Kina je u ponedjeljak saopštila da se protivi nasilnim činovima, nakon što su američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump evakuisani sa događaja u hotelu Washington Hilton nakon pucnjave u subotu navečer.

"Kina prati incident pucnjave. Kina se uvijek protivi i osuđuje nezakonite i nasilne činove", rekao je novinarima u Pekingu portparol Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.

Kasnije je Trump rekao da je policajac upucan u incidentu na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, DC.

Policajac je spašen.

Osumnjičeni, identifikovan kao Cole Allen, uhapšen je u hotelu Washington Hilton.

Vršilac dužnosti državnog tužioca SAD-a Todd Blanche rekao je da je Allen bio "na korak od probijanja perimetra" kada je zaustavljen.